"В цветах украинского флага": Павел Воля и Ляйсан Утяшева удивили снимками с отдыха

Известный российский актер, комик и шоумен Павел Воля вот уже почти неделю проводит время в кругу семьи на отдыхе в испанской Галиции. По крайней мере, к такому выводу пришли поклонники знаменитости после публикации на его страничке в социальной сети Instagram серии снимков, сделанных на берегу моря.

Павел Воля показал фанатам потрясающие виды скалистого пляжа на побережье. «Кафедральные пляжи», - гласит его подпись под этими снимками. Вероятнее всего, артист имел в виду знаменитый пляж кафедральных соборов – одну из ключевых туристических памяток Испании, расположенной как раз в Галиции. Так что, шоумен оказался одним из тех, кто проигнорировал проходящий в Сочи фестиваль «Новая Волна» и решил потратить конец августа на приятное времяпрепровождение в кругу близких.