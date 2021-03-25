"В цветах украинского флага": Павел Воля и Ляйсан Утяшева удивили снимками с отдыха
Павел Воля показал фанатам потрясающие виды скалистого пляжа на побережье
Известный российский актер, комик и шоумен Павел Воля вот уже почти неделю проводит время в кругу семьи на отдыхе в испанской Галиции. По крайней мере, к такому выводу пришли поклонники знаменитости после публикации на его страничке в социальной сети Instagram серии снимков, сделанных на берегу моря.
Павел Воля показал фанатам потрясающие виды скалистого пляжа на побережье. «Кафедральные пляжи», - гласит его подпись под этими снимками. Вероятнее всего, артист имел в виду знаменитый пляж кафедральных соборов – одну из ключевых туристических памяток Испании, расположенной как раз в Галиции. Так что, шоумен оказался одним из тех, кто проигнорировал проходящий в Сочи фестиваль «Новая Волна» и решил потратить конец августа на приятное времяпрепровождение в кругу близких.
Впрочем, наибольший интерес в его последней публикации вызвало не само место отдыха или живописные виды рукотворных скал на фоне бушующего синего моря, а наряды Павла Воли и его супруги Ляйсан Утяшевой. Дело в том, что на представленных кадрах артист с женой любуются морским горизонтом в худи желтого и синего цвета, из-за чего пользователи принялись связывать эту импровизированную «коллаборацию» с украинским флагом.
«Такие красивые», «Вы как Украина», «Казалось бы, при чем здесь Украина?», «В цветах украинского флага, очень приятно, спасибо!», - пишут комментаторы.
А один из подписчиков решил откровенно подшутить над Волей, отметив, что шоумен надел теплую одежду ради рекламы своего бренда несмотря на то, что на дворе еще теплая летняя погода. «Паша, а почему шубу летом не одел? На пляже летом холодно наверно?» - сыронизировал он.
Теги: #Ляйсан Утяшева, #Павел Воля, #Путешествия
Рубрика: Шоу-бизнес