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Садальский: "Рудковская, как ворона в павлиньих перьях"

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский активно ведет свой блог в Инстаграм. Последние несколько постов он посвятил продюсеру Яне Рудковской. Откуда взялась такая любовь к светской львице – в нашем материале

Фото: Instagram

Станислав Садальский

За Садальским следят полсотни тысяч пользователей в «Инстаграм». Артист часто пишет посты на злободневные темы, однако в последнее время все чаще Станислав Юрьевич проходится по лицам шоу-бизнеса. Недавно он посмеялся над телеведущей и журналистом Ксенией Собчак, которая вычислила стоимость платья Алины Кабаевой, а в последних постах высмеивает Яну Рудковскую.

Фото: Instagram
Яна Рудковская в том самом платье, которое так задело Садальского и многих других пользователей сети

- ЧИТА-ДРИТА от Рудковской, - обсуждает наряд продюсера Садальский. - Красавица Яна решила добить обалдевшего зрителя «Новой Волны» в Сочи и вышла в голубом на красной дорожке эффектном наряде. Но завистники посчитали наоборот… Стройные длинные ножки продюсера показались интернет-пользователям уж слишком худыми, а невесомый шлейф, напоминающий своим видом дешевенький полиэтилен, и вовсе смутил народ: «Ноги страуса, размер ступни 46, если не больше, караул, сколько лести»; «В магните цалофанплащ за 100 рублей»; «Смотрю и думаю, зачем я подписана»; «Господи, какие ноги — ужас»; «И опять эти страусиные ноги. Ну, неужели это красиво?». Яна Рудковская не перестаёт поражать мозг искушённого зрителя российской попсы, этим лимонным платьем решила убить всех, - говорит о другом наряде Садальский. - Ну согласитесь, похоже удалось, бездна Вкуса!?

Мы связались с артистом, чтобы узнать, зачем он уделяет столько внимания продюсеру.

- Мне на нее все равно, как и на всю эту попсовую лживую тусовку, - усмехнулся заслуженный артист. – Она одевается, как ворона в павлиньих перьях, а все ей комплименты пишут. Это смешно! Я как мальчик из известной сказки, который говорил «А король -то голый!».

- А вы знакомы лично с Яной?

- Нет.

- А хотели бы?

- Да Боже упаси, мне это не интересно. Она еще шоу выпускает, - это так смешно, когда они изображают что-то из жизни графьев. По мне так, кроме пошлости, там ничего нет.

- Многие подписчики не очень понимают ваши последние посты…

- Неважно, видимо, это с возрастом приходит. Кошке неинтересно, что о ней думают мыши. Много же левых аккаунтов, которые пишут всякие гадкие комментарии.

- В каких сейчас проектах задействованы?

- Я буду играть убийцу в новом фильме «Хороший-плохой мент», основанный на реальной истории экс-главы ГИБДД по Ростовской области Сергея Моргачева. Из-за отказа участвовать в нелегальном обороте спиртного, на Сергея Моргачева было совершено покушение – три киллера до полусмерти избили его в подъезде дома. Однако Моргачев выжил, а убийцы и заказчик предстали перед судом. Его убийцу я и буду играть.

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