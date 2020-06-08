Садальский: "Рудковская, как ворона в павлиньих перьях"

- ЧИТА-ДРИТА от Рудковской, - обсуждает наряд продюсера Садальский. - Красавица Яна решила добить обалдевшего зрителя «Новой Волны» в Сочи и вышла в голубом на красной дорожке эффектном наряде. Но завистники посчитали наоборот… Стройные длинные ножки продюсера показались интернет-пользователям уж слишком худыми, а невесомый шлейф, напоминающий своим видом дешевенький полиэтилен, и вовсе смутил народ: «Ноги страуса, размер ступни 46, если не больше, караул, сколько лести»; «В магните цалофанплащ за 100 рублей»; «Смотрю и думаю, зачем я подписана»; «Господи, какие ноги — ужас»; «И опять эти страусиные ноги. Ну, неужели это красиво?». Яна Рудковская не перестаёт поражать мозг искушённого зрителя российской попсы, этим лимонным платьем решила убить всех, - говорит о другом наряде Садальский. - Ну согласитесь, похоже удалось, бездна Вкуса!?

Мы связались с артистом, чтобы узнать, зачем он уделяет столько внимания продюсеру.

- Мне на нее все равно, как и на всю эту попсовую лживую тусовку, - усмехнулся заслуженный артист. – Она одевается, как ворона в павлиньих перьях, а все ей комплименты пишут. Это смешно! Я как мальчик из известной сказки, который говорил «А король -то голый!».

- А вы знакомы лично с Яной?

- Нет.

- А хотели бы?

- Да Боже упаси, мне это не интересно. Она еще шоу выпускает, - это так смешно, когда они изображают что-то из жизни графьев. По мне так, кроме пошлости, там ничего нет.

- Многие подписчики не очень понимают ваши последние посты…

- Неважно, видимо, это с возрастом приходит. Кошке неинтересно, что о ней думают мыши. Много же левых аккаунтов, которые пишут всякие гадкие комментарии.

- В каких сейчас проектах задействованы?

- Я буду играть убийцу в новом фильме «Хороший-плохой мент», основанный на реальной истории экс-главы ГИБДД по Ростовской области Сергея Моргачева. Из-за отказа участвовать в нелегальном обороте спиртного, на Сергея Моргачева было совершено покушение – три киллера до полусмерти избили его в подъезде дома. Однако Моргачев выжил, а убийцы и заказчик предстали перед судом. Его убийцу я и буду играть.