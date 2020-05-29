"Ну и копыта": Собчак затравили в Instagram из-за фото с большими ногами

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, судя по всему, оказалась в числе тех немногочисленных российских знаменитостей, кто проигнорировал фестиваль «Новая волна» в Сочи. В это время Ксения Анатольевна предпочитает расслабляться на отдыхе. К примеру, не так давно на ее страничке в социальной сети Instagram появилось фото, на котором она позирует на борту яхты в коротком ярком платье, выставив напоказ ноги.

Причем, ранее Собчак уже анонсировала путешествие на яхте, публикуя соответствующие снимки с пристани и с одной из палуб, но теперь судно уже точно вышло в море, поскольку телезвезда сразу же отметила, что ее немного укачивает. «Немного укачивает, но я потерплю», - гласит ее подпись к этой публикации.

Примечательно, что многие пользователи в комментариях к этому посту, помимо комплиментов и пожеланий приятного отдыха, оставили немало критических замечаний, и все они касаются ног знаменитости. К примеру, ряд подписчиков отметили, что ракурс фото, как минимум, неудачный, поскольку ноги Собчак выглядят неестественно большими. Другие же, и вовсе, не стесняются в выражениях.

«Ну и копыта»;

«Простите, а что случилось с вашим коленом и ступней? Почему они в 4 раза больше головы? Нет я понимаю Яну Ягу, простите, Рудковскую, там фильтры для украшения, типа. А тут, прямо как хейтер ваш «фильтровал»»;

«Вот это то, что мы обсуждали в предыдущем посте: просто «красивое» фото или демонстрация своего благосостояния?»;

«От фотошопа размер ноги кажется 48»;

«Вот это размер ноги»;

«С таким размером ноги можно по воде пешком ходить»;

«Зачем становиться на пальцы? Выглядит нелепо. Волочковой все равно не будете, Ксения!» - пишут пользователи.