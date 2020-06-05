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"Лети, мой ангелочек": Михаил Галустян трогательно поздравил дочь Эстелу с днем рождения

"Только вверх! Лети, мой ангелочек. С днем рождения", - написал он.

Михаил Галустян
Фото: instagram.com

Известный российский комик, актер и шоумен Михаил Галустян в последнее время активнее занимается творчеством. Успешная работа во многих проектах, в том числе создание образа «Супер Жорика» и недавний анонс шоу «Звезды в Африке», снова возвращают артиста, который на какое-то время пропал с экранов, на звездный Олимп.

Это видно и по возросшей активности звезды КВН в социальных сетях. Только за последние сутки на его страничке в Instagram появилось сразу несколько интересных публикаций. 

Сначала шоумен опубликовал совместное фото с супругой Викторией на сочинском фестивале «Новая Волна». В тот же день артист поделился с поклонниками интригующим анонсом нового реалити-шоу под названием «Звезды Африки», где он выступил ведущим вместе с Ольгой Бузовой.

А довершает картину пост, в котором Галустян трогательно поздравил с днем рождения любимую дочь Эстелу. К этой публикации артист прикрепил фото наследницы и эмоциональную подпись. «Только вверх! Лети, мой ангелочек. С днем рождения», - написал он. 

Фото: instagram.com
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