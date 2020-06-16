Лариса Долина раскрыла своё отношение к Димашу Кудайбергену во время фестиваля "Новая волна"

Фестиваль «Новая волна», который в настоящее время проходит в Олимпийском парке в городе Сочи, с каждым днем радует не только телеаудиторию проекта, но и пользователей популярной социальной сети Instagram. Практически нескончаемым потоком российские представители шоу-бизнеса публикуют различные фотографии с мероприятия.

Так, одной из таких фотографий поделилась известная российская певица Лариса Долина. Она опубликовала изображением, на котором предстала с певцом Александром Панайотовым. В подписи к посту она выразила восхищение артистом, а также заверила его, что «всегда будет рядом и готова оказать любую поддержку на пути к музыкальному Олимпу».

Впрочем, самое интересное начало происходить в комментариях к посту: Долина очень активно отвечала на многочисленные комментарии своих подписчиков. Один из вопросов был посвящен известному певцу из Казахстана – Димашу Кудайбергену, который стремительно набирает популярность на мировой сцене, а в настоящее время присутствует на фестивале «Новая волна» в качестве одного из членов жюри.

«Лариса Александровна, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Димашу Кудайбергену и его творчеству?», - задал вопрос один из подписчиков.

Ответ Ларисы Долиной не заставил себя долго ждать.

«Димаш, безусловно, бесконечно талантлив, Богом поцелованный. С возрастом он, я думаю, наберется опыта, заматереет и появятся новые душевные и сердечные нотки…», - написала Лариса Александровна.