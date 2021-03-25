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"Курт Кобейн в гробу перевернулся": россияне обвинили "мальчика с обложки" Nirvana в жажде наживы

При этом в экспертной среде и СМИ сразу же обратили внимание на тот факт, что ранее 30-летнему Элдену ничто не мешало положительно относиться к своему участию в создании обложки альбома популярного коллектива

Курт Кобейн
Фото: Getty Images/Frank Micelotta

С недавних пор весь мир обсуждает громкую новость о новом витке в отношениях между Спенсером Элденом и легендарной группой Nirvana. Элден, который в раннем детстве снялся для обложки знакового альбома коллектива под названием Nevermind, подал на группу в суд, заявил, что использование его фотографии – сексуальная коммерческая эксплуатация, а потому планирует получить с каждого из ответчиков по своему иску сумму компенсации в размере 150 000 долларов.

При этом в экспертной среде и СМИ сразу же обратили внимание на тот факт, что ранее 30-летнему Элдену ничто не мешало положительно относиться к своему участию в создании обложки альбома популярного коллектива и даже извлекать выгоду из популярности, свалившейся на него от одного этого факта. Отмечается, что мужчина неоднократно повторял то легендарное фото, на котором младенец плывет под водой в бассейне за долларовой купюрой, раздавал десятки интервью крупным изданиям и даже сделал на груди татуировку с названием того самого альбома. В связи с этим мужчину заподозрили в банальном желании заработать легкие деньги.

Соглашаются с этим мнением и социальные сети. К примеру, российские пользователи Сети пристыдили мужчину, отметив, что он просто жаждет легкой наживы, напоминают, что в последнее время подавать в суд по любому поводу на Западе стало нормой, а также подчеркивают, что покойный фронтмен Nirvana Курт Кобейн, вероятно, «переворачивается в гробу» от таких новостей.

«Долго придумывал, как заработать на том, что его мама отнесла к фотографу»;

«Хорошо, что Курт этого всего не застал»;

«Тупо захотел лёгких денег, и предлог есть»;

«Ну ясно: хайпануть захотел да лёгких бабок срубить. На западе модно за абсолютно всякую ерунду в суд подавать»;

«Смешно, с учётом того, что группы давно уже нет»;

«Всё правильно. За долларом с рождения»;

«Курт Кобейн перевернулся в гробу»;

«Решил сорвать бабла халявного на хайповой теме», - возмущаются в комментариях пользователи.

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