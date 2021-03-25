«Как быть такой худышкой?»: солистка REFLEX Ирина Нельсон в купальнике похвасталась фигурой

Впрочем, подписчики многолетней солистки «Рефлекса» поддержали артистку, и в комментариях к посту положительно откликнулись на стремление как можно больше отдыхать после тяжелых «трудовых будней», а также восхитились фигурой и красотой певицы.

«Вы большая труженица – никто даже и не подумает, что вы постоянно отдыхаете. Да только так выглядеть – надо столько труда приложить, а на сцене пахать сколько надо. Это тяжёлый труд, даже дойти до сцены, а потом удержаться...»;

«Расскажите, как быть такой худышкой?»;

«Ирина такая стройная»;

«Фигура огонь»;

«Я бы тоже так не отказалась отдохнуть»;

«Летом отдыхаем, потом будем работать», - пишут в комментариях к посту.