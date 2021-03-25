«Как быть такой худышкой?»: солистка REFLEX Ирина Нельсон в купальнике похвасталась фигурой
Новая фотография певицы вызвала восторг поклонников
Известная российская певица, солистка группы REFLEX Ирина Нельсон постоянно радует своих поклонников пикантными фотографиями, вызывая восторг и восхищение публики.
Один из таких постов появился совсем недавно – на представленном изображении певица находится на отдыхе (судя по геолокации – в городе Сочи). Розовый купальник, комфортное кресло и бокал коктейля выбраны в качестве главных атрибутов для фотографии.
«Если смотреть мою ленту, то может показаться, что я постоянно отдыхаю», - гласит подпись к посту.
Впрочем, подписчики многолетней солистки «Рефлекса» поддержали артистку, и в комментариях к посту положительно откликнулись на стремление как можно больше отдыхать после тяжелых «трудовых будней», а также восхитились фигурой и красотой певицы.
«Вы большая труженица – никто даже и не подумает, что вы постоянно отдыхаете. Да только так выглядеть – надо столько труда приложить, а на сцене пахать сколько надо. Это тяжёлый труд, даже дойти до сцены, а потом удержаться...»;
«Расскажите, как быть такой худышкой?»;
«Ирина такая стройная»;
«Фигура огонь»;
«Я бы тоже так не отказалась отдохнуть»;
«Летом отдыхаем, потом будем работать», - пишут в комментариях к посту.
Теги: #Ирина Нельсон, #REFLEX, #Сочи
Рубрика: Шоу-бизнес