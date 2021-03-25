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«Как быть такой худышкой?»: солистка REFLEX Ирина Нельсон в купальнике похвасталась фигурой

Новая фотография певицы вызвала восторг поклонников

Ирина Нельсон
Фото: instagram.com

Известная российская певица, солистка группы REFLEX Ирина Нельсон постоянно радует своих поклонников пикантными фотографиями, вызывая восторг и восхищение публики.

Один из таких постов появился совсем недавно – на представленном изображении певица находится на отдыхе (судя по геолокации – в городе Сочи). Розовый купальник, комфортное кресло и бокал коктейля выбраны в качестве главных атрибутов для фотографии.

«Если смотреть мою ленту, то может показаться, что я постоянно отдыхаю», - гласит подпись к посту.

Ирина Нельсон
Фото: instagram.com

Впрочем, подписчики многолетней солистки «Рефлекса» поддержали артистку, и в комментариях к посту положительно откликнулись на стремление как можно больше отдыхать после тяжелых «трудовых будней», а также восхитились фигурой и красотой певицы.

«Вы большая труженица – никто даже и не подумает, что вы постоянно отдыхаете. Да только так выглядеть – надо столько труда приложить, а на сцене пахать сколько надо. Это тяжёлый труд, даже дойти до сцены, а потом удержаться...»;

«Расскажите, как быть такой худышкой?»;

«Ирина такая стройная»;

«Фигура огонь»;

«Я бы тоже так не отказалась отдохнуть»;

«Летом отдыхаем, потом будем работать», - пишут в комментариях к посту.

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