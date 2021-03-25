"Это только начало": Петровский о суде между Nirvana и голым мальчиком с обложки альбома группы
Это история о поколениях, где одно создаёт что-то, пусть даже спорное и противоречивое, а следующее неизбежно это отрицает
Поклонники культового коллектива Nirvana, пожалуй, хорошо помнят обложку одного из самых знаковых альбомов группы под названием Nevermind. На ней был изображен забавный голый малыш, плывущий за долларовой банкнотой в бассейне. В роли этого малыша много лет тому назад выступил Спенсер Элден, которому сейчас уже 30 лет. Теперь мужчина подает на группу в суд, заявляя, что указанное изображение является сексуальной эксплуатации детей.
«Ответчик намеренно продавал изображения с участием Спенсера и использовал шокирующий характер этого фото для продвижения своей музыки за его счет», - говорится в тексте искового заявления, которое уже поступило в суд центрального округа штата Калифорния (США).
Сам Элден при этом утверждает, что стал жертвой сексуальных коммерческих действий. По его словам, он навсегда лишился возможности зарабатывать, а потому требует не менее 150 000 долларов компенсации с каждого из фигурантов иска, в том числе с оставшихся в живых участников легендарного коллектива Криста Новоселича и Дэйва Грола. Впрочем, в список входят и другие персоны.
Но во всей этой истории есть одна странность. Спенсер Элден ранее неоднократно сам эксплуатировал свое знаменитое фото и даже повторял его на свои дни рождения, раздавал десятки интервью, в которых говорил, что испытывает из-за своей популярности смешанные чувства. Как бы там ни было, но до этого иска он ни разу не называл фото порнографическим.
На этот момент в комментарии для телеграм-канала RT обратил внимание российский писатель и журналист Дмитрий Петровский.
«Парень с обложки Nevermind подал в суд на группу Nirvana, Тот самый голый младенец, который плыл в бассейне за долларом, хочет, конечно же, денег.
Элден Спенсер – один из самых знаменитых младенцев, жил, эксплуатируя славу той самой обложки. Он, как минимум, трижды повторял свой заплыв — в 2001-м, на десятилетний юбилей выхода пластинки, в 2016-м, к 25-летию, и в 2008-м — для журнала Esquire. Он раздавал интервью. Он стал как бы художником и вроде как не изобразил ничего значимого, но, когда стрит-артом занимается «тот самый пацан с пластинки», это невозможно игнорировать.
И вот теперь Элдену стукнул тридцатник, и он внезапно осознал: эксплуатировали-то его! Весь мир смотрел именно на его причиндалы, а у него не спрашивали разрешения. И неважно, что один голый младенец принципиально ничем не отличается от другого голого младенца: учитывая конъюнктуру момента, это smells like большие бабки.
И это вовсе не история о недалёком жадном парне и не об очередном дне, пробитом #MeToo. Это история о поколениях, где одно создаёт что-то, пусть даже спорное и противоречивое, а следующее неизбежно это отрицает. Это неплохо, так было всегда. Но если раньше это отрицание само по себе было творческим импульсом, из которого рождалось что-то, то сейчас оно подчинено единственной цели: раздербанить наследство и заработать на своих обидах. И это – только начало», - пишет Петровский.
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Рубрика: Шоу-бизнес