«Я свою жизнь пр...ср...ла»: Люба Успенская сделала сенсационное признание на «Новой волне»

Любовь Успенская стала почетной гостьей на юбилейном концерте Николая Баскова, который прошел вчера в рамках «Новой волны» в Сочи. Любовь Залмановна представила зрителям новую песню «Большая любовь», которую спела в дуэте с именинником. А, спустившись со сцены, так расчувствовалась, что сделала сенсационное признание.

- У меня совсем нет свободного времени, - вздыхает Любовь Залмановна. – Вы только представьте, я еще вчера в половине двенадцатого ночи пела в Украине. Потом на машине доехала до Киева, а оттуда на частном самолете – через Турцию – сюда. Вы можете представить себе мой график? Разве нормальный человек может такое выдержать?

Успенская в Сочи призналась Баскову в любви. Натуральному блондину скоро стукнет 45 лет, но он до сих пор одинок. Успенская считает: найти жену ему будет непросто.

- Это вы у него спросите, когда он женится, - вздохнула певица. – Мы – артисты не принадлежим сами себе. У нас нет совершенно своей жизни. Я уже поняла на собственном опыте. Свою жизнь я проср...ла, потому что выходила четыре раза замуж. Все это было лишним! Творчество, музыка - вот моя жизнь. Я же все время на студии, на гастролях. Для того, чтобы была семья, должно быть внимание, свободное время. А я мужа видела раз в месяц. Но что делать, если я выбрала сама такой путь? Приходится смириться.