"Новую волну" Игоря Крутого опять пытались "подрезать" параллельным фестивалем

Владимир Киселёв, контролирующий «Русское радио» и «Русскую медиагруппу», пытался вновь устроить свой фестиваль в Сочи одновременно с завершающейся в среду «Новой волной». Об этом сообщил один из ведущих «Новой волны 2021» Алексей Остудин.

«Были и те, кто хотел помешать, - написал, в частности, Алексей в своих соцсетях, рассказывая о фестивале. - Как обычно, владелец Русской медиа группы Владимир Киселёв и его наймиты пытались сделать нам пакость - устроить большой бесплатный для зрителей концертный марафон в непосредственной близости от концертного зала Новой волны. Естественно с почти таким же составом артистов, чтобы снизить продажи билетов. Два года назад он это сделал, что никак не отразилось на количестве проданных на Новую волну билетов. В этом году ему это не удалось, хотя он и пытался. Но в ряде телеграмм-каналах таких, как Небожена возможно на деньги Киселёва, стали появляться пасквили, в которых анонимные авторы пытаются лить грязь на Новую волну. Освоить бюджет, конечно, нужно. Но неужели нет мозгов написать что-то чуть более изящное?»

В 2019 году Владимиру Киселёву удалось провести свой параллельный фестиваль, что вызвало гнев Крутого. Тогда он сказал, что артисты приехали в Сочи за счёт «Новой волны» и посоветовал «сдать тест на психологическую устойчивость». Звуки второго фестиваля якобы долетали до площадки «Новой волны». Такая ситуация, по словам продюсера, была не впервые. Также Крутой обвинил Киселёва в том, что он тормозит развитие отечественной музыки так как в ротациях на его радиостанциях участвует его семья (артисты ВладимИр, ЮрКисс и Елена Север).