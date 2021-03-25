Ничего не помогает: Пригожин пожаловался на серьезные осложнения после ковида

В Сочи продолжает конкурс «Новая волна». Вчера в олимпийскую столицу России пожаловала Валерия, которая спела на юбилейном вечере Николая Баскова. Вместе с ней в Сочи прилетел и Иосиф Пригожин. Sobesednik.ru именитый продюсер рассказал, что до сих пор не может отойти после перенесенного недавно ковида.

- Я же еле выжил, - вздыхает Пригожин. – Очень тяжело болел. После ковида начались проблемы с памятью. Но самое главное – я поправился и никак не могу сбросить вес. Ничего не помогает!

По словам продюсера, после болезни он набрал десять лишних килограммов. Иосиф надеялся, что с помощью правильного питания они быстро уйдут. Но не тут-то было.

- Я за три недели набрал вес, - сетует продюсер. – Потому что начал отходить от гормонов, которые мне кололи. Все мои друзья после ковида поправились. На диету мне садиться пока тяжело, потому что все время хочется есть. Я себя сдерживаю, но все равно лишние килограммы не уходят. Я ем не больше трех раз в день, иногда - два раза. А вес все равно стоит, будто не отпускает. Врачи ничего не говорят: они, наверное, сами не знают. Этот вирус еще же не изучен до конца.

Пригожин надеется, что ему поможет оздоровительная ходьба. Иосиф старается ежедневно ходить как можно дольше. Но толка от этого пока тоже нет.

- Вот, посмотрите мой километраж, - показывает продюсер. – Каждый день прохожу по 10-12 килограммов. А вес как стоял, так и стоит. Валерия меня за лишние килограммы сейчас не ругает. Она же понимает, что это не от меня зависит.