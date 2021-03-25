"Нереальная красавица": Алина Загитова в синем купальнике сорвала сотни комплиментов

Алина Загитова по праву считается одной из самых популярных российских фигуристок. Чего стоят только высокие спортивные достижения 19-летней звезды фигурного катания, ставшей обладательницей золотой медали Олимпиады в возрасте всего 15 лет. На этом фоне статус самой молодой спортсменки в истории, сумевшей выиграть все серьезные соревнования на взрослом уровне, мало кого удивляет.

А еще Алина Загитова обладает невероятно привлекательной внешностью, которой периодически сводит с ума тысячи поклонников в разных уголках страны. Именно по этой причине любая ее публикация в социальной сети Instagram собирает огромное количество положительных отзывов.

Так произошло и с недавней публикацией. Накануне на страничке Загитовой появился пост, к которому она прикрепила несколько снимков, сделанных во время вечернего отдыха. «Day off», - подытожила свою публикацию спортсменка, представ на снимках в синем спортивном купальнике.

В комментариях к этим кадрам поклонники снова принялись без устали осыпать фигуристку комплиментами, отмечая, что она является не только прославленной спортсменкой, но и обладательницей фантастической фигуры и невероятно привлекательной внешности.

«Алиночка, отдыхай, ты много трудишься. Куколка наша!», «Как всегда нереальная красавица!», «Девушка огонь», «Секси. Какая красотка! Cупер, классная», «Заги! Ты очаровательна!», «Афродита», «Необыкновенная девушка», - пишут поклонники.