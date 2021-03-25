Вчера, в 22:27

"Не отпускает одного в командировки и все время держит за руку": возлюбленную Гуфа уличили в излишней ревности

Рэпер и его девушка не расставались со дня их первого свидания

Фото: Instagram: @therealguf

Рэпер Гуф недавно был замечен в Воронеже на съёмках нового проекта. Прибыл туда артист в сопровождении своей девушки Юлии Королёвой. По словам очевидцев съёмочного процесса, возлюбленная Алексея Долматова (настоящее имя рэпера), весь день не спускала с него глаз. О причинах такого поведения девушки, Sobesednik.ru рассказали инсайдеры.

С моделью и бизнесвумен Юлией Королевой Гуф в отношениях уже больше года. Влюблённые успели познакомить друг друга с родителями, а некоторое время назад даже ходили слухи о их помолвке. Не так давно пара, к тому же, вернулась из шикарного отпуска на Кипре. Сама Юлия утверждает, что с Алексеем они не расставались ни на секунду с самого первого свидания.

- С того дня так и плывём в одной лодке. Разное было, но все ещё плывём, - сообщила как-то 25-летняя Королёва в соцсети.

Гуф и Юлия в Воронеже

Однако, по словам людей, приближённых к паре, в их отношениях не всё идеально. Говорят, что влюблённые не расстаются ни на секунду из-за излишней ревности со стороны Юлии. Самый большой всплеск этого чувства возник у неё не так давно – когда в прессе появились слухи о возможном воссоединении Гуфа с бывшей женой Айзой Долматовой, которая родила ему сына Сами. Несмотря на то, что эти домыслы вскоре развенчались, на отношениях влюблённых они все-таки сказались.

- Со стороны это выглядит так, что Юлия ревнует Гуфа до такой степени, что даже не отпускает его одного в командировку, - сказали нам очевидцы из Воронежа. – Она постоянно находится с ним рядом, держит за руку. Но, если честно, зря переживает! Видно, что Алексей её очень любит!

Рубрика: Шоу-бизнес

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