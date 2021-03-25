"Не отпускает одного в командировки и все время держит за руку": возлюбленную Гуфа уличили в излишней ревности

Рэпер Гуф недавно был замечен в Воронеже на съёмках нового проекта. Прибыл туда артист в сопровождении своей девушки Юлии Королёвой. По словам очевидцев съёмочного процесса, возлюбленная Алексея Долматова (настоящее имя рэпера), весь день не спускала с него глаз. О причинах такого поведения девушки, Sobesednik.ru рассказали инсайдеры.

С моделью и бизнесвумен Юлией Королевой Гуф в отношениях уже больше года. Влюблённые успели познакомить друг друга с родителями, а некоторое время назад даже ходили слухи о их помолвке. Не так давно пара, к тому же, вернулась из шикарного отпуска на Кипре. Сама Юлия утверждает, что с Алексеем они не расставались ни на секунду с самого первого свидания.

- С того дня так и плывём в одной лодке. Разное было, но все ещё плывём, - сообщила как-то 25-летняя Королёва в соцсети.