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Голод, джунгли и выживание: Галустян анонсировал новое реалити "Звезды в Африке"

Соведущей шоумена будет Ольга Бузова

Фото: Instagram

«Последний герой» - реалити-шоу с таким названием в свое время стало настоящим хитом среди российских зрителей. Следить за выживанием и соперничеством как звезд, так и простых граждан, в условиях дикой природы и при постоянных испытаниях, подготовленных создателями, оказалось настолько увлекательным, что этот формат надолго прописался на телевидении, оставив огромный след в его современной истории.

Теперь же, судя по всему, пришло время реалити нового формата в похожем сеттинге. По крайней мере, один из таких проектов недавно анонсировал известный российский комик и актер Михаил Галустян.

На страничке артиста в социальной сети Instagram появилась публикация, к которой он прикрепил несколько снимков, на которых позирует в компании известной телеведущей Ольги Бузовой. Судя по подписи Галустяна к этому посту, они с Бузовой выступили в качестве ведущих шоу, а само оно обещает немало интересных моментов. По словам комика, в рамках проекта организаторы собрали российских звезд, которым предстоит выживать и соревноваться в условиях голода, суровой африканской природы, лицом к лицу с дикими животными.

«Друзья. Этим летом я летал в Африку не отдыхать, а работать. И в скором времени мы увидим шоу, где звезды выживают в реальных джунглях среди носорогов, жирафов и львов. Но еще более интересно будет наблюдать за тем, как они смогут ужиться друг с другом, особенно в условиях голодовки. Мы с Олей (телеведущей Ольгой Бузовой – прим.) проверим их терпение и нервные клетки на прочность, а также их готовность приходить на помощь и, разумеется, чувство юмора, ведь без юмора в подобных условиях не обойтись. Обещаю вам, что шоу «Звезды в Африке» раскроет вам знакомых звезд с совершенно неожиданной стороны», - гласит подпись Галустяна под этим постом.

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