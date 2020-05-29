«Женщина б/у, не распыляющая невинность!» Федункив выбрала свадебное платье.
Актриса была принципиально против белого цвета и фаты, но стилисту удалось ее переубедить.
На телеканале «Суббота!» вышел специальный выпуск реалити «Скажи платью “Да!”», в котором наряд на собственную свадьбу искала телеведущая и актриса Марина Федункив. В чем все же появится звезда на своем долгожданном торжестве – в материале Sobesednik.ru.
Выбирать платье Марина пришла с коллегами по музыкальной группе Лорой, Кариной и Светой. Бюджет на наряд звезда ограничивать не стала.
- Меня впервые взяли замуж в 50 лет. Какой бюджет может быть? Максимальный! - самоиронично воскликнула звезда.
Первое платье для примерки выбрали Лора и Света, второе — Карина, а третье — звездный стилист и ведущий проекта Бичолла Тетрадзе. Первый вариант — белое классическое платье с открытыми плечами, не понравился невесте.
- Мне все-таки не 15, я не распыляю невинность, - заявила Марина. - Я немножко б/у женщина, давайте не будем пыль в глаза пускать! Я не чувствую себя в белом цвете, и у меня в принципе очень мало белых вещей. Фата мне тоже, кажется, поздноватенько. Я и так веду себя не по возрасту — в силу профессии.
Второе платье, которое примерила Федункив, было персикового цвета. Оно показалось Марине слишком простым.
- Я в нем пастушка. Пастораль! Мне хочется подчеркнуть декольте, а платье закрывает то симпатичное, что у меня есть, - посетовала любимица публики. - К 50 годам симпатичного мало что остается!
Бичола Тетрадзе доказал актрисе важность присутствия фаты в свадебном образе, а также убедил Федункив, что белый цвет ей подходит. Он выбрал для Марины платье с вырезом и пышными рукавами. Как ни странно, невеста этот наряд оценила очень высоко и остановила свой выбор именно на нем.
- Я уже подумала, что ничего в этом салоне не подберем — сошьем и все. Но тут он дал мне платье, и я обалдела!, - поделилась Федункив. - Мне не хотелось юморить, хотелось быть кроткой, леди. Не думала, что платье может настолько изменить что-то внутри человека.
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