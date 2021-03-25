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"Я не живу прошлым": повзрослевший Шатунов потряс своим видом

В последнее время Юрий Шатунов редко появляется на публике. Исполнитель суперхита «Седая ночь» живет в Германии с женой и детьми. На днях 47-летний певец появился в Сочи, где проходит конкурс «Новая волна».

Фото: Instagram

В Сочи у Шатунова был насыщенный график. Днем – репетиция, а вечером – выступление на творческом вечере Димы Билана.

- Когда я впервые услышал песню Димы «Про белые розы», подумал: «Как здорово!», - рассказал артист. – Как вы успели заметить, все возвращается на круги своя. Он спел «Про белые розы», вроде бы ориентируясь на мой стиль. А потом спустя время получилось так, что попросил меня сам ее исполнить. Потому что кроме меня, как выяснилось, ее никто из других исполнителей спеть не смог.

Шатунов в Сочи поразил своим внешним видом. Кажется, с годами он совсем не меняется. Зрители, увидев певца, были потрясены. Они приняли его тепло: тут же вскочили со своих мест, а после выстроились в ряд, чтобы подарить ему цветы. Кажется, так его встречали в 90-х.

- Я вообще не ностальгирую по прошлому, - заявил певец. - Не живу прошлым. Я живу здесь и сейчас!

По словам Юрия, в свободное от концертов время он проводит только с семьей. Дети – Дэннис и Эстелла – его радуют.

- Они растут обычными детьми, - продолжил Шатунов. – Увлекаются всем тем, чем увлекаются их сверстники: ленятся, гуляют, играют в компьютерные игры, учатся в школе. Иногда приносят плохие оценки. Но я за них их не ругаю. Боже, упаси! Плохие оценки можно исправить, а нервные клетки не восстанавливаются.

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