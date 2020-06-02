"Устрицы, пижама за 50 тысяч и поцелуи до утра": как Королева отметила бирюзовую свадьбу с Тарзаном
Певица поразила роскошью и размахом торжества
Наташа Королева с помпой отпраздновала бирюзовую свадьбу с Тарзаном. 18 лет назад они официально узаконили свои отношения. По народным поверьям бирюза олицетворяет собой верность и вечную любовь, с помощью которой можно справиться с любыми невзгодами и жизненными трудностями.
- За это время в нашей жизни случалось всякое: и радость, и торнадо, и грозы, - пояснила Наташа. – Но все это сделало нас только сильнее, а нашу пару – крепче.
Праздник Королева устроила на своей даче в подмосковном Крекшино. На торжество пригласила только самых близких. В этот вечер гостей потчевали свежайшими устрицами, королевскими креветками и другими деликатесами.
- Это наш друг Леша Новацкий постарался, - улыбнулась Наташа.
Наташа – девушка оригинальная. Поэтому к гостям вышла в пижаме бирюзового цвета, которую не снимала весь вечер.
- Когда я приехала к дизайнеру Анике Керимовой и сказала, что мне нужен наряд для нашей с Сережей свадьбы, она предложила несколько роскошных вариантов, - рассказывает Наташа. – Вечерние платья с камнями Сваровски разных расцветок и фасонов, шикарные костюмы… Но это не для этого повода. Потом мой взор случайно упал на шикарную пижаму из итальянского шелка. Увидев ее, я сразу сказала: «Буду отмечать в ней!» Все присутствующие, включая Анику, несколько удивились. Но я поняла: это то, что нужно!
Стоит такая пижама весьма недешево – пятьдесят тысяч рублей. Но, когда Королева ее примерила, поняла, что нужно брать.
Вечеринка продолжалась до глубокой ночи. Наташа и Сергей пели по отдельности и дуэтом и, конечно же, целовались – также страстно, как и 18 лет назад. Крики «Горько» не смолкали до самого утра. Чувства в их паре действительно с годами не притупились.
- Мы с Сережей любим друг друга и это главное, - рассказывает певица. – Мы прислушиваемся друг к другу. Он мне, например, как-то сказал: «Наташа, пожалуйста, не превращайся в тетку!». Я эти слова запомнила на всю жизнь и стараюсь, как могу!
Теги: #Наташа Королёва, #свадьба, #шоубизнес, #Тарзан
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