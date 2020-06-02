"Устрицы, пижама за 50 тысяч и поцелуи до утра": как Королева отметила бирюзовую свадьбу с Тарзаном

Наташа – девушка оригинальная. Поэтому к гостям вышла в пижаме бирюзового цвета, которую не снимала весь вечер.

- Когда я приехала к дизайнеру Анике Керимовой и сказала, что мне нужен наряд для нашей с Сережей свадьбы, она предложила несколько роскошных вариантов, - рассказывает Наташа. – Вечерние платья с камнями Сваровски разных расцветок и фасонов, шикарные костюмы… Но это не для этого повода. Потом мой взор случайно упал на шикарную пижаму из итальянского шелка. Увидев ее, я сразу сказала: «Буду отмечать в ней!» Все присутствующие, включая Анику, несколько удивились. Но я поняла: это то, что нужно!

Стоит такая пижама весьма недешево – пятьдесят тысяч рублей. Но, когда Королева ее примерила, поняла, что нужно брать.

Вечеринка продолжалась до глубокой ночи. Наташа и Сергей пели по отдельности и дуэтом и, конечно же, целовались – также страстно, как и 18 лет назад. Крики «Горько» не смолкали до самого утра. Чувства в их паре действительно с годами не притупились.

- Мы с Сережей любим друг друга и это главное, - рассказывает певица. – Мы прислушиваемся друг к другу. Он мне, например, как-то сказал: «Наташа, пожалуйста, не превращайся в тетку!». Я эти слова запомнила на всю жизнь и стараюсь, как могу!