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"Развод на пользу". Макс Фадеев заметил, как Гарик Харламов похорошел без Асмус

Новый роман заставил шоумена сбросить вес и начать новую жизнь

Фото: Instagram/garikkharlamov

Разведенный Гарик заметно помолодел и похорошел

Гарик больше не скрывает свою новую девушку

Пока вся страна обсуждала развод 40-летнего Гарика Харламова и 33-летней Кристины Асмус, шоумен не терял времени даром. Успешный и обеспеченный, Бульдог сразу же стал объектом интереса молодой и малоизвестной актрисы Катерины Ковальчук. В светской тусовке говорят, что в последние месяцы пара практически неразлучна, а глаза Гарика снова горят огнем влюбленности. Шоумен активно помогает новой пассии в продвижении по карьерной лестнице, а Катерина заставляет его сердце учащенно биться. 

Пара уже не скрывает своих отношений и активно ставит сердечки друг другу в соцсетях, а знакомые и коллеги, видя, как похорошел и воспрял духом Харламов, их роман всячески одобряют. 

Фото: Instagram/katerinakovalchyk
Катерина Ковальчук и Гарик Харламов постоянно обмениваются "поцелуйчиками" в соцсетях

Тебе на пользу развод брат! Ты красавчик!

Под одной из последних фотографий Гарика комментарии написали почти все его друзья. Первым отметился композитор и певец Максим Фадеев. 

Тебе на пользу развод брат! Ты красавчик! - написал он, собрав почти 2000 лайков на свой комментарий от подписчиков. 

К мнению Фалеева присоединились и певица Глюкоза, Алексей Щербаков и Гоша Куценко. Последний, глядя на свежее похудевшее лицо коллеги, в шуику пожелал ему напиться и на утро проснуться голым и без денег в караоке. 


Фото: Instagram/garikkharlamov

Не оставила без внимания симпатичное фото Харламова и его возлюбленная Катерина Ковальчук. Она поставила множество "поцелуйчиков", а знакомые Гарика заметили, что у них получилась бы красивая пара и пожелали ей окончательно забрать сердце звезды "Камеди Клаба". 

Фото: Instagram/katerinakovalchuk
Катерина Ковальчук поразительно похожа на Кристину Асмус
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