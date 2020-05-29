"Развод на пользу". Макс Фадеев заметил, как Гарик Харламов похорошел без Асмус

Гарик больше не скрывает свою новую девушку

Пока вся страна обсуждала развод 40-летнего Гарика Харламова и 33-летней Кристины Асмус, шоумен не терял времени даром. Успешный и обеспеченный, Бульдог сразу же стал объектом интереса молодой и малоизвестной актрисы Катерины Ковальчук. В светской тусовке говорят, что в последние месяцы пара практически неразлучна, а глаза Гарика снова горят огнем влюбленности. Шоумен активно помогает новой пассии в продвижении по карьерной лестнице, а Катерина заставляет его сердце учащенно биться.

Пара уже не скрывает своих отношений и активно ставит сердечки друг другу в соцсетях, а знакомые и коллеги, видя, как похорошел и воспрял духом Харламов, их роман всячески одобряют.