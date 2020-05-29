"Развод на пользу". Макс Фадеев заметил, как Гарик Харламов похорошел без Асмус
Новый роман заставил шоумена сбросить вес и начать новую жизнь
Гарик больше не скрывает свою новую девушку
Пока вся страна обсуждала развод 40-летнего Гарика Харламова и 33-летней Кристины Асмус, шоумен не терял времени даром. Успешный и обеспеченный, Бульдог сразу же стал объектом интереса молодой и малоизвестной актрисы Катерины Ковальчук. В светской тусовке говорят, что в последние месяцы пара практически неразлучна, а глаза Гарика снова горят огнем влюбленности. Шоумен активно помогает новой пассии в продвижении по карьерной лестнице, а Катерина заставляет его сердце учащенно биться.
Пара уже не скрывает своих отношений и активно ставит сердечки друг другу в соцсетях, а знакомые и коллеги, видя, как похорошел и воспрял духом Харламов, их роман всячески одобряют.
Тебе на пользу развод брат! Ты красавчик!
Под одной из последних фотографий Гарика комментарии написали почти все его друзья. Первым отметился композитор и певец Максим Фадеев.
- Тебе на пользу развод брат! Ты красавчик! - написал он, собрав почти 2000 лайков на свой комментарий от подписчиков.
К мнению Фалеева присоединились и певица Глюкоза, Алексей Щербаков и Гоша Куценко. Последний, глядя на свежее похудевшее лицо коллеги, в шуику пожелал ему напиться и на утро проснуться голым и без денег в караоке.
Не оставила без внимания симпатичное фото Харламова и его возлюбленная Катерина Ковальчук. Она поставила множество "поцелуйчиков", а знакомые Гарика заметили, что у них получилась бы красивая пара и пожелали ей окончательно забрать сердце звезды "Камеди Клаба".
Теги: #Шоу-бизнес, #Гарик Харламов, #катерина ковальчук
Рубрика: Шоу-бизнес