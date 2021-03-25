"Порезы на теле, кожа почернела": Волонтер рассказал, как выглядела МакSим в первые дни после комы

История тяжелого заболевания известной российской певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, продолжает приковывать к себе внимание прессы, поклонников и даже многих коллег. Все-таки, провести несколько недель в коме, находясь в очень тяжелом состоянии, когда, казалось бы, не осталось почти никаких надежд, а после чудесным образом выздороветь и спустя всего несколько дней выписаться из клиники – большая редкость. На этом фоне даже появилась версия, озвученная, к примеру, певицей Юлией Береттой и певцом Данко, согласно которой вся болезнь артистки – сплошная фикция, устроенная ради пиара. Между тем, в СМИ регулярно появляется все больше и больше подробностей о том, как проходило лечение знаменитости, что нивелирует практически любые подозрения.

Сейчас МакSим выписалась из больницы и восстанавливается в домашних условиях под присмотром медицинских специалистов. А не так давно один из волонтеров, который ухаживал за артисткой в клинике, рассказал СМИ о том, с чем ей пришлось столкнуться после выхода из комы.

«Как только Марина была переведена в обычную палату из реанимации, мы навещали ее. Она попала в базу данных на опеку и обход. Это не медицинская помощь, а бытовая забота – кому-то надо передать вещи, кого-то надо постричь или переодеть. Все после ИВЛ находятся в разном состоянии. Она лежала в палате одна, я ее даже не узнал сразу, поскольку она в нашем списке шла под своей фамилией, а не под псевдонимом. Разумеется, она была очень истощена и слаба, словно человек последние годы работал где-то на каменоломне», - поделился мужчина подробностями с порталом «СтарХит».

Кроме того, источник отметил, что в местах, где ставились капельницы, у артистки все было забинтовано и перевязано, а места для ввода инъекций врачи зафиксировали, чтобы ежедневно не делать новые уколы. А еще, вспоминает он, у знаменитости были разрезы на теле после ЭКМО и ИВЛ.

«Разрезы на теле, куда вставлялись трубки от аппаратов ЭКМО и ИВЛ, были зашиты, а кожа при этом словно почерневшая, вся в пятнах. Ну и, разумеется, она очень сильно похудела, хотя и так полной никогда не была», - добавляет он.

Оказавшись в палате с певицей, волонтеры сразу же сообщили ей, что они не врачи, а пришли в какой-то степени погостить, чтобы она могла чувствовать себя более комфортно и спокойно. При этом палата у МакSим была самой обычной – тумба, кровать, маленький стол и телевизор. Артистка сразу же отметила, что держит контакт с родными, поэтому все необходимое, в том числе продукты и личные вещи, ей доставляют.

«У нее в то время было двойственное настроение. Казалось, что она растеряна, как человек после огромного потрясения. С другой стороны, она понимала, что выжила. Говорила, что очень скучает за дочками и мечтает поскорее их увидеть. В какой-то момент, когда она еще не полностью восстановилась после комы, а ее сознание было запутанным, она боялась, что больше не выйдет из больницы и не сможет обнять детей. Думала, что жизнь заканчивается, а потому искренне обрадовалась, когда смогла впервые приподняться самостоятельно и посмотреть в окно», - отметил собеседник портала.