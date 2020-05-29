Переболевшая коронавирусом Вера Сотникова рассказала, почему инопланетяне покинули Землю

В заключении своей шокирующей речи Сотникова призвала всех прививаться, чтобы остановить распространение вируса, а ее коллега Эвелина Бледанс добавила, что именно пришельцы завезли страшную заразу на нашу планету. Словом, зрителям программы было о чем подумать. Ведь если верить известной актрисе, человечество ожидает настоящий Конец Света!

Кстати, в пришельцев искренне верит еще одна знаменитая женщина - Катя Лель. Она неоднократно рассказывала, как гуманоиды навещают ее, посылают различные сигналы, а в юности ее даже забирали на инопланетный корабль, где ей вырвали зубы для экспериментов.

Что ж, если верить Вере Сотниковой, то бежать с Земли собрались не только гуманоиды, но и миллиардер Илон Маск, который собирается построить целую колонию на Марсе и в конце концов переселиться на красную планету.