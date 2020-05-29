Сегодня, в 13:42

Переболевшая коронавирусом Вера Сотникова рассказала, почему инопланетяне покинули Землю

61-летняя актриса уверена, что гуманоиды предчувствуют конец света

Фото: Instagram/sotnikova4141

Недавняя программа «Андрей Малахов. Прямой эфир», посвященная чудесному исцелению певицы Максим, прошла под знаком мистики. Одна из участниц эфира, актриса и телеведущая Вера Сотникова, вдруг начала говорить об инопланетянах, да так уверенно, что даже у видавшего виды Малахова от удивления округлились глаза. 

Так Вера Михайловна поведала о том, что ровно год назад все находящиеся на нашей планете пришельцы спешно покинули Землю. Это, по ее мнению, связано с опасной ситуацией, в которой находится сегодня человечество. 

18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты. Либо они сами боятся этого вируса, либо знают, что он будет мутировать, и понимают: нашей цивилизации пришел кирдык...
- Актриса Вера Сотникова
Фото: Instagram/malakhov007
Слова Веры Сотниковой об эвакуации гуманоидов вызвали настоящий шок в студии

В заключении своей шокирующей речи Сотникова призвала всех прививаться, чтобы остановить распространение вируса, а ее коллега Эвелина Бледанс добавила, что именно пришельцы завезли страшную заразу на нашу планету. Словом, зрителям программы было о чем подумать. Ведь если верить известной актрисе, человечество ожидает настоящий Конец Света!

Кстати, в пришельцев искренне верит еще одна знаменитая женщина - Катя Лель. Она неоднократно рассказывала, как гуманоиды навещают ее, посылают различные сигналы, а в юности ее даже забирали на инопланетный корабль, где ей вырвали зубы для экспериментов.

Что ж, если верить Вере Сотниковой, то бежать с Земли собрались не только гуманоиды, но и миллиардер Илон Маск, который собирается построить целую колонию на Марсе и в конце концов переселиться на красную планету.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 26 минут назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Общество 4 дня назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 5 дней назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 5 дней назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 6 дней назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Шоу-бизнес 16 минут назад

"Очень сложно": Ротару на "Новой волне" шокировала признанием

Шоу-бизнес 1 час назад

"Другого выхода не было": Бузова рассказала, как оправилась после хамства Губерниева

Шоу-бизнес 1 час назад

"Порезы на теле, кожа почернела": Волонтер рассказал, как выглядела МакSим в первые дни после комы

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Развод на пользу". Макс Фадеев заметил, как Гарик Харламов похорошел без Асмус

Шоу-бизнес 2 часа назад

«Женщина б/у, не распыляющая невинность!» Федункив выбрала свадебное платье.

Спорт 3 часа назад

"Прирожденная фотомодель": 19-летняя Алина Загитова восхитила поклонников новыми фото

Шоу-бизнес 3 часа назад

"По пьянке закрутилось" Скандальный психолог объяснила причины развода Ивлеевой и Элджея

Шоу-бизнес 3 часа назад

"Я не живу прошлым": повзрослевший Шатунов потряс своим видом

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Это ревность": Киркоров поразил странной реакцией на свадьбу Азизы

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Мои доходы упали в 5 раз": Рудковская рассказала о заработках в пандемию

Культура и ТВ 4 часа назад

Апельсиновый день рождения: Как Чебурашка отпраздновал 55 лет

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Устрицы, пижама за 50 тысяч и поцелуи до утра": как Королева отметила бирюзовую свадьбу с Тарзаном

Туризм 5 часов назад

В Иркутской области хотят ввести курортный сбор

Спорт 1 день назад

ФИФА и профсоюз FIFPro добиваются эвакуации футболисток из Афганистана

Шоу-бизнес 1 день назад

Настя Каменских показала соблазнительную фигуру в купальнике

Культура и ТВ 1 день назад

Не узнать: тайно вышедшая замуж Ирина Горбачёва радикально сменила имидж

Шоу-бизнес 1 день назад

"Всё по культурной программе": Пресняков и Подольская показали, как отдыхают в Москве

Шоу-бизнес 1 день назад

"Русский Джонни Депп": Дима Билан удивил поклонников новым образом

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика