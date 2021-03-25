"Очень сложно": Ротару на "Новой волне" шокировала признанием

Последние несколько лет София Ротару ведет затворнический образ жизни. Певица почти все время проводит в своей киевской резиденции. 74-летняя певица редко выходит на сцену. Сделала исключение звезда лишь ради участия в «Новой волне», которая проходит в эти дни в Сочи.

В олимпийскую столицу Россию София Михайловна приехала в приподнятом настроении. Правда, на репетицию не пошла: появилась на площадке лишь перед выходом на сцену. Увидев ее, зрители ахнули: кажется, с годами Ротару только хорошеет.

Правда, секреты своей красоты София Михайловна открывать не стала. В этот вечер она избегала общения с посторонними, в том числе и с журналистами. Говорят, что боится провокаций.

На сцене Ротару исполнила несколько хитов, включая новую песню. Зрители искупали звезду овациями и по традиции задарили роскошными букетами цветов. Их оказалось так много, что унести их звезда сама не смогла.

- Помогите кто-нибудь, - попросила певица.

Спустившись со сцены, Ротару вновь окружили журналисты.

- Очень сложно без зрителей, - заявила звезда. – Я сегодня получила такое удовольствие. Я так счастливая, вы просто себе представить не можете!

В окружении певицы пояснили, что в ближайшее время сольных концертов у певицы не планируется. Сейчас звезда лишь изредка выезжает на корпоративы. А в декабре приедет в Москву: сниматься в «Песне года» и новогодних огоньках.