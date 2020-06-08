"Мои доходы упали в 5 раз": Рудковская рассказала о заработках в пандемию

В Сочи продолжается конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Знаменитый продюсер Яна Рудковская не пропускает ни одного концерта. Каждый вечер она - главная модница российского шоубизнеса - демонстрирует на красной дорожке новые наряды. Один другого краше!

В Сочи звезда привезла несколько чемоданов с новыми нарядами, аксессуарами и купальниками. Ведь, в отличие от других звезд, плавает Яна регулярно.

- Море в Сочи – самое лучшее, - говорит Рудковская. – Я стараюсь каждый день плавать. Сейчас тоже проплыла до буйка и обратно.

Рудковская в Сочи находится в превосходном настроении. Творческий вечер ее подопечного Димы Билана прошел «на ура».

- Я даже Игорю Крутому сказала: «Это было лучшее шоу за всю историю «Новой волны», - пояснила Яна.

На «Новой волне» продюсер призналась: она, как и другие знаменитости, пострадала из-за пандемии коронавируса. Но звезда старается не унывать и надеется, что вскоре ситуация стабилизируется.

- Конечно, мои доходы сократились, - вздыхает Яна. – Упали в пять раз.

- А как же вы живете? – поинтересовались мы.

- На старых харчах, - продолжила Рудковская. – Сейчас, слава Богу, все потихоньку поднимается. Хотя шоу еще не заработали. Это мой основной источник дохода. Как только шоу начнутся, все вернется на круги своя.

Радует Яну, что в Сочи она почти ничего не тратит.

- Здесь для меня все бесплатно, - заявила продюсер. – И кормят, и поят – никто про деньги не спрашивает. Так что я всем очень довольна.