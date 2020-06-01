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"Это ревность": Киркоров поразил странной реакцией на свадьбу Азизы

В четверг певица Азиза впервые в жизни официально вышла замуж. Ее избранником стал молодой итальянец Алессандро Лортэ. На росписи в ЗАГСе не было ее звездных коллег. Не пригласила артистка даже Филиппа Киркорова, с которым дружна многие годы.

Фото: Instagram

Филипп Киркоров на "Новой волне"

Филипп сейчас находится на конкурсе «Новая волна» в Сочи. О свадьбе Азизы он, судя по всему, узнал от журналистов. Реакция Киркорова на это известие удивила всех присутствующих.

- Прекрасно, аха-ха, - засмеялся Филипп, когда услышал о свадьбе певицы. – Ой, этот шоубизнес.

Киркорова попросили поздравить Азизу с таким прекрасным днем. Но он это делать отказался. Фил схватил за руку певицу Марув, которая находилась с ним рядом в этот момент, и поспешил удалиться.

– Валим отсюда! – решительно заявил Филипп.

- Он ревнует Азизу к итальянцу, - зашушукались гости.

Напомним, что в свое время Филипп был страстно влюблен в Азизу: он познакомил ее со своими родителями и даже сделал предложение руки и сердца. Певица выходить замуж за будущего поп-короля отказалась, потому как встретила Игоря Малахова. Впрочем, с Киркоровым связь не потеряла даже после того, как он женился за Пугачевой. В последующие годы он всегда Азизе помогал.

- После 91-го года, когда случилась история с Игорем Тальковым, я осталась без работы, - объясняла певица. – Сидела без денег. А у Филиппа работа была. После выступлений он приезжал ко мне и привозил деньги в авоськах. Я всегда ему за это благодарна и никогда не забуду. 

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