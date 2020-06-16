"Другого выхода не было": Бузова рассказала, как оправилась после хамства Губерниева

На репетиции своего номера звезда появилась в майке с вызывающей надписью «Где мой коньяк?».

- Я уже 18-й год на телевидении и за это время я ни одного человека не обидела: ни словом, ни делом, - заявила артистка. – Мне всегда приходится защищаться!

Бузова призналась, что уже отошла после стычки с Губерниевым. Напомним, что после вопроса: «Ольга, вы продолжаете пить коньяк по утрам?», артистка разрыдалась и едва не покинула студию. Звезда заявила: сейчас о скандальном эпизоде она старается не вспоминать. И имени телеведущего до сих пор не произносит.

- Конечно, была неприятная ситуация, - заявила Оля. - Вы все видели мои эмоции, которые были в тот момент. Я ничего не скрываю: у меня все на лице написано. А смысл ходить и доказывать всем, что я не такая, какой меня выставляют?

- Юмор и позитив – то, что мне помогает в сложных ситуациях, - продолжила звезда. - Умение иронизировать - это талант. Поэтому больше не говорите, что у меня нет таланта. Как минимум этот талант у меня есть. Я уже давно живу по принципу: «Не можешь поменять ситуацию, поменяй свое отношение к ней!» Думаю, что у меня неплохо получается.