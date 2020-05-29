"Дима, так нельзя!" Долина прилюдно отчитала Билана

Конкурс «Новая волна» продолжается в Сочи. Вчера в New Wave hall прошёл творческий вечер Димы Билана, после которого все звёзды дружно отправились на after-party. Лариса Долина пришла одной из первых. Когда Дима вышел на сцену и стал петь, она внимательно за ним наблюдала. А после не удержалась и сделала ему замечание. Причём, прилюдно.

Долина никогда не скрывала: Билан ей очень нравится. Впрочем, в этот вечер она осталась им не совсем довольна. Артистка считает: из-за того, что Дима постоянно убирает микрофон ото рта, зрители не могут до конца насладиться всей мощью его голоса. Лариса Александровна не удержалась и стала давать советы певцу прилюдно в перерыве между песнями.