"Дима, так нельзя!" Долина прилюдно отчитала Билана
Лариса Александровна стала давать советы певцу в перерыве между песнями
Конкурс «Новая волна» продолжается в Сочи. Вчера в New Wave hall прошёл творческий вечер Димы Билана, после которого все звёзды дружно отправились на after-party. Лариса Долина пришла одной из первых. Когда Дима вышел на сцену и стал петь, она внимательно за ним наблюдала. А после не удержалась и сделала ему замечание. Причём, прилюдно.
Долина никогда не скрывала: Билан ей очень нравится. Впрочем, в этот вечер она осталась им не совсем довольна. Артистка считает: из-за того, что Дима постоянно убирает микрофон ото рта, зрители не могут до конца насладиться всей мощью его голоса. Лариса Александровна не удержалась и стала давать советы певцу прилюдно в перерыве между песнями.
– У тебя такой тембр, который должен быть слышен, – заявила певица.
– Да, он островат, – ответил Билан. – Он становится острее, если убирать микрофон.
– Не убирай, – стояла на своём Долина. – Так нельзя. Пропадает твоя тембральная окраска, самая потрясающая!
Билан попытался отшутиться, но Долину было не унять:
– Дима, пожалуйста!
Сгладить ситуацию решила Пелагея.
– Я и так не умею! – засмеялась она.
– Все ты умеешь! – отрезала Долина.
– Послушайте, просто гениальный момент! – заявил Билан. – И все такие напряглись! Посмотрите, все присутствующие напряглись.
Лариса Александровна тут же взяла микрофон и стала петь. Вокал у Долиной настолько мощный, что у присутствующих пошли мурашки по коже. Оставшись довольна произведённым эффектом, певица поспешила на выход – к дочке и внучке, которые вместе с ней приехали в Сочи.
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Рубрика: Шоу-бизнес