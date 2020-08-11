"Всё по культурной программе": Пресняков и Подольская показали, как отдыхают в Москве
Кроме дел семейных и творческих, они находят время на то, чтобы прогуляться по вечернему городу
Одна из самых известных звёздных пар на российской эстраде – Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская, в отличие от большинства своих коллег, которые продолжают «впитывать» солнечные лучи на зарубежных курортах перед традиционным осенним «чёсом», уже вернулась в Москву.
Впрочем, скучать в столице артистам не приходится: кроме дел семейных и творческих, они находят время на то, чтобы прогуляться по вечернему городу. К примеру, накануне на страничке Подольской в социальной сети Instagram появился новый пост, к которому исполнительница прикрепила несколько ярких фотографий.
На этих кадрах звёздная семья позирует в зале одного из уютных ресторанов на Смоленской набережной. Причём, Пресняков выбрал для этого вечернего рандеву относительно пляжный наряд, представ перед публикой в шортах и лёгкой футболке, в то время как его супруга остановила выбор на лёгком платье с ярким разноцветным принтом.
Более того, как рассказала артистка, после ресторана они с любимым супругом собрались в кино.
«Это был замечательный московский вечер. Все по культурной программе: ресторан, потом кинотеатр», – гласит её подпись к этому посту.
Теги: #Пресняков, #Подольская, #новости звезд
Рубрика: Шоу-бизнес