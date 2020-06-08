"Русский Джонни Депп": Дима Билан удивил поклонников новым образом
Исполнитель не перестаёт экспериментировать не только в творчестве, но и со своим внешним видом
Вторая половина августа выдалась для известного российского певца Димы Билана весьма насыщенной, в отличие от большинства его коллег, которые этот период предпочитают проводить на солнечных курортах.
Так, ещё неделю тому назад артист интриговал поклонников фотографиями из довольно интересных локаций, обещая удивить их в скором будущем, а буквально накануне провёл большой творческий вечер. И между этими событиями, судя по его же словам, работы тоже хватает. При этом исполнитель не перестаёт экспериментировать не только в творчестве, но и со своим внешним видом.
Не так давно на его страничке в социальной сети появилась фотография, на которой Билан позирует в светлом костюме с длинными тёмными волосами. «А как вам такой я?», – поинтересовался он у поклонников в подписи к публикации.
И подписчики артиста, похоже, в прямом смысле удивились. Многие из них в комментариях тут же отметили, что в новом образе Билан выглядит действительно свежо и интересно, а потому попросили его отказаться от выбранного недавно светлого цвета волос и даже отращивать волосы. Более того, пользователи даже устроили спор, поскольку не смогли определиться, на кого же больше похож «новый» Дима Билан: на знаменитого капитана Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа, на цыганского барона, индийского раджу или латиноамериканского музыканта.
«Капитан Джек Воробей», «Вылитый Джонни Депп», «Крутой образ», «Как цыганский барон», «Это что за Джек Воробей», «Как цыган», «На Джека Воробья тут похож», «Индийский раджа из Болливуда», «Что-то цыганско-индийское», «Гитару в руки и можно гулять по латинским кварталам, как в доску свой», «Русский Джонни Депп», – пишут удивлённые подписчики.
Теги: #Билан, #новости звезд
Рубрика: Шоу-бизнес