"Русский Джонни Депп": Дима Билан удивил поклонников новым образом

Вторая половина августа выдалась для известного российского певца Димы Билана весьма насыщенной, в отличие от большинства его коллег, которые этот период предпочитают проводить на солнечных курортах.

Так, ещё неделю тому назад артист интриговал поклонников фотографиями из довольно интересных локаций, обещая удивить их в скором будущем, а буквально накануне провёл большой творческий вечер. И между этими событиями, судя по его же словам, работы тоже хватает. При этом исполнитель не перестаёт экспериментировать не только в творчестве, но и со своим внешним видом.

Не так давно на его страничке в социальной сети появилась фотография, на которой Билан позирует в светлом костюме с длинными тёмными волосами. «А как вам такой я?», – поинтересовался он у поклонников в подписи к публикации.