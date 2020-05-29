Сегодня, в 11:10

"Просто богиня": звезда Comedy Woman Надежда Сысоева покрасовалась в откровенном купальнике

Подписчики отмечают достаточно удачную позу, которая лишь добавляет сексуальности изображению

Фото: Instagram

Известная представительница российского юмора, звезда Comedy Woman Надежда Сысоева нередко балует своих поклонников достаточно горячими фотографиями, однако один из последних постов, опубликованный на ее социальной страничке в инстаграме, явно выделяется на фоне остальных.

На нем юмористка предстала в сексуальном купальнике на фоне небольшого фонтана. Помимо этого, подписчики отмечают достаточно удачную позу, выбранную для фотографии, которая лишь добавляет сексуальности изображению.

В целом поклонники артистки в подавляющем большинстве оставляют восторженные отзывы в комментариях под постом в инстаграме. Некоторые сравнивают Надежду Сысоеву с лесной феей, другие восхищаются ее красотой, а третьи отмечают и восхваляют отдельные части тела российской звезды юмора.

«Фея лесная».

«Очень красивая».

«Какая красота!»

«Надя ты супер».

«Обалденная, просто богиня!»

«Какая ты красотка».

«А вот и красота подъехала».

«Интересная ты девушка», – пишут в комментариях.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

У Елены Батуриной в Австрии остался только один иск от ее брата

Общество 1 день назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 2 дня назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 3 дня назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 3 дня назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Культура и ТВ 44 минуты назад

Любимая женщина Стефановича: У нас была самая красивая история любви

Шоу-бизнес 1 час назад

"Божественная фигура": Кети Топурия сменила цвет волос и предстала в новом образе

Культура и ТВ 13 часов назад

Под Красноярском художник закопался в сельском парке и посадил поверх себя сосну

Шоу-бизнес 14 часов назад

"Запасаюсь валидолом": Басков рассказал о надвигающемся стрессе

Шоу-бизнес 15 часов назад

Первая фотосессия: звезда КВН Елена Борщёва, показала, как выглядела в 16 лет

Шоу-бизнес 15 часов назад

"Ножной диагноз": на Рудковскую снова набросились из-за длинных ног, досталось даже Волочковой

Шоу-бизнес 15 часов назад

"Семья": Стас Михайлов показал отдых с дочерью в Италии

Шоу-бизнес 16 часов назад

"Дама без комплексов": Карина Зверева показала соблазнительный бюст в спортивном купальнике

Шоу-бизнес 16 часов назад

Яна Кошкина поделилась горячей фотографией с яхты

Шоу-бизнес 16 часов назад

"Азиза дрожала как осиновый лист": подруга раскрыла пикантные подробности свадьбы звезды

Шоу-бизнес 18 часов назад

"Хочется немного погрустить": Глюкоза удивила фанатов нежным фото

Шоу-бизнес 22 часа назад

"Невероятная жар-птица": Настя Каменских восхитила фанатов огненным образом

Шоу-бизнес 22 часа назад

Бритни Спирс обвинили в нападении на домработницу

Шоу-бизнес 22 часа назад

"С днем рождения, мой друг": Клявер показал архивное фото с Костюшкиным

Шоу-бизнес 23 часа назад

Массивные каблуки и яркий закат: Долина показала фото из Сочи

Шоу-бизнес 1 день назад

"Не белое платье и без фаты!". Модельер рассказал о свадебном наряде Марины Федункив

Шоу-бизнес 1 день назад

"Одеяло сперла?": звезда "Уральских пельменей" вышла голой на балкон

Шоу-бизнес 1 день назад

"Обратная сторона медали": Волочкова показала волдыри после презентации дебютного альбома

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика