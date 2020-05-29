"Просто богиня": звезда Comedy Woman Надежда Сысоева покрасовалась в откровенном купальнике

Известная представительница российского юмора, звезда Comedy Woman Надежда Сысоева нередко балует своих поклонников достаточно горячими фотографиями, однако один из последних постов, опубликованный на ее социальной страничке в инстаграме, явно выделяется на фоне остальных.

На нем юмористка предстала в сексуальном купальнике на фоне небольшого фонтана. Помимо этого, подписчики отмечают достаточно удачную позу, выбранную для фотографии, которая лишь добавляет сексуальности изображению.