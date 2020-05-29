"Просто богиня": звезда Comedy Woman Надежда Сысоева покрасовалась в откровенном купальнике
Подписчики отмечают достаточно удачную позу, которая лишь добавляет сексуальности изображению
Известная представительница российского юмора, звезда Comedy Woman Надежда Сысоева нередко балует своих поклонников достаточно горячими фотографиями, однако один из последних постов, опубликованный на ее социальной страничке в инстаграме, явно выделяется на фоне остальных.
На нем юмористка предстала в сексуальном купальнике на фоне небольшого фонтана. Помимо этого, подписчики отмечают достаточно удачную позу, выбранную для фотографии, которая лишь добавляет сексуальности изображению.
В целом поклонники артистки в подавляющем большинстве оставляют восторженные отзывы в комментариях под постом в инстаграме. Некоторые сравнивают Надежду Сысоеву с лесной феей, другие восхищаются ее красотой, а третьи отмечают и восхваляют отдельные части тела российской звезды юмора.
«Фея лесная».
«Очень красивая».
«Какая красота!»
«Надя ты супер».
«Обалденная, просто богиня!»
«Какая ты красотка».
«А вот и красота подъехала».
«Интересная ты девушка», – пишут в комментариях.
Теги: #Знаменитости, #новости звезд
Рубрика: Шоу-бизнес