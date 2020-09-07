Плохая девочка: Анна Плетнёва похвасталась роскошной фигурой в прозрачном платье

Сегодня, 21 августа, известная российская певица, экс-солистка группы «Лицей» и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва празднует свой день рождения – артистке исполнилось 44 года. В честь этой знаменательной даты Плетнё ва решила порадовать своих поклонников новым постом в инстаграме, который взбудоражил подписчиков. Все дело в том, что на опубликованной фотографии Анна предстала в сексуальном полупрозрачном наряде.

«Каждый мой день я счастлива, потому что вокруг меня самые лучшие люди на земле! В свой день рождения моё сердце разрывается от любви, и я так хочу делиться этим чувством! Нет большей силы, поверьте!», – гласит подпись к посту.