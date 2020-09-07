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Плохая девочка: Анна Плетнёва похвасталась роскошной фигурой в прозрачном платье

Сегодня известная российская певица, экс-солистка группы «Лицей» и солистка группы «Винтаж» празднует свой 44-й день рождения

Фото: Instagram

Сегодня, 21 августа, известная российская певица, экс-солистка группы «Лицей» и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва празднует свой день рождения – артистке исполнилось 44 года. В честь этой знаменательной даты Плетнё ва решила порадовать своих поклонников новым постом в инстаграме, который взбудоражил подписчиков. Все дело в том, что на опубликованной фотографии Анна предстала в сексуальном полупрозрачном наряде.

«Каждый мой день я счастлива, потому что вокруг меня самые лучшие люди на земле! В свой день рождения моё сердце разрывается от любви, и я так хочу делиться этим чувством! Нет большей силы, поверьте!», – гласит подпись к посту.

Поклонники певицы остались в восторге от увиденного, что лишь подтверждается многочисленными хвалебными комментариями в её адрес.

«С днём рождения самую прекрасную девушку в мире!»

«На это можно смотреть бесконечно».

«Прекрасная и неповторимая душой и сердцем! С праздником!»

«С днём рождения, моя «плохая девочка»!»

«Просто секси».

«Малыш, с днём рождения тебя, дорогая».

«Настоящая львица».

«Вы прекрасны», – пишут в комментариях.

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