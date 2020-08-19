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Настя Каменских показала соблазнительную фигуру в купальнике

Несмотря на погружённость в работу, артистке всё-таки удаётся отыскать в плотном рабочем графике немного времени на себя любимую

Фото: Instagram

Известная украинская певица Настя Каменских в отличие от большинства своих коллег, отправившихся в августе в тёплые края нежиться на солнышке, полностью погружена в работу. Между тем, как отмечает артистка, ей всё-таки удаётся отыскать в плотном рабочем графике немного времени на себя любимую и отдохнуть от постоянной суеты.

Так, на страничке артистки в социальной сети Instagram появилась новая публикация, в которой она рассказала, как проходят её дни в последнее время.

«Как же хорошо, когда в перерывах между насыщенным концертным графиком находится немного времени насладиться моментом и понежиться на солнышке», – пишет знаменитость.

Впрочем, наибольший ажиотаж вызвали фотографии, которые певица прикрепила к этому посту. На них она позирует в ярко-розовом купальнике, демонстрируя поклонникам аппетитную и соблазнительную фигуру, чем в буквальном смысле свела с ума многих.

В комментариях под публикацией начался настоящий поток из комплиментов, позитивных сообщений, а порой и откровенных намёков на самое «пикантное». Многие, пользователи, к примеру, не упустили возможность в очередной раз обратив внимание на «сочные бедра» и «упругие булочки» артистки.

«Секси», «Красотка», «Анастасия Каменских самая творческая и шикарная русалочка», «Да уж, отпад», «Настя красотка просто», «Мясистая грудь и сочные ляшечки», «Какие булочки», – пишут восторженные подписчики исполнительницы.

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