Настя Каменских показала соблазнительную фигуру в купальнике

Известная украинская певица Настя Каменских в отличие от большинства своих коллег, отправившихся в августе в тёплые края нежиться на солнышке, полностью погружена в работу. Между тем, как отмечает артистка, ей всё-таки удаётся отыскать в плотном рабочем графике немного времени на себя любимую и отдохнуть от постоянной суеты.

Так, на страничке артистки в социальной сети Instagram появилась новая публикация, в которой она рассказала, как проходят её дни в последнее время.

«Как же хорошо, когда в перерывах между насыщенным концертным графиком находится немного времени насладиться моментом и понежиться на солнышке», – пишет знаменитость.