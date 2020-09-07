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"Мама – это святое": Рэпер JONY показал фото с матерью-именинницей из Турции

Артист успевает не только много работать, но и проводить время в кругу родных и близких

Фото: Instagram

Рэпер JONY после победы во втором сезоне шоу «Маска» успевает не только собирать концерты и записывать новые треки, пожиная плоды заметно возросшей популярности, но ещё и проводить время в кругу родных и близких. Тем более, что накануне у него выдался для этого самый подходящий повод – день рождения мамы.

По этому случаю артист даже опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram совместные фото с родительницей, сделанные в одном из прибрежных кафе, попутно поздравив её. «С днём рождения, мама», – коротко написал исполнитель. Кроме того, судя по тегу в публикации, JONY вместе с мамой провели этот вечер в одном из заведений турецкого курортного Бодрума.

Многочисленные подписчики популярного артиста тут же засыпали его страницу шквалом комментариев, присоединяясь к поздравлениям, оставляя маме JONY самые лучшие пожелания и искренне удивляясь тому, как молодо выглядит родительница популярного артиста. Не обошлось и без других комплиментов.

«Лучшая семья! Так тепло смотреть на вас», «С днём рождения, прекрасный человек и прекрасная мать», «Мама – это святое», «Молодая мама какая», – пишут они.

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