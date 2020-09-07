"Мама – это святое": Рэпер JONY показал фото с матерью-именинницей из Турции

Рэпер JONY после победы во втором сезоне шоу «Маска» успевает не только собирать концерты и записывать новые треки, пожиная плоды заметно возросшей популярности, но ещё и проводить время в кругу родных и близких. Тем более, что накануне у него выдался для этого самый подходящий повод – день рождения мамы.

По этому случаю артист даже опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram совместные фото с родительницей, сделанные в одном из прибрежных кафе, попутно поздравив её. «С днём рождения, мама», – коротко написал исполнитель. Кроме того, судя по тегу в публикации, JONY вместе с мамой провели этот вечер в одном из заведений турецкого курортного Бодрума.