"Божественная фигура": Кети Топурия сменила цвет волос и предстала в новом образе

В частности, именно на фигуру артистки подписчики обратили особое внимание. В подавляющем большинстве под соответствующим изображением располагаются восторженные комментарии. Многие обращают внимание на тот факт, насколько быстро артистке удалось «вернуть себя в форму» после родов, которые состоялись в конце января нынешнего года.

«Крылья, крылья, а главное – ноги».

«Шикарная».

«Красотка».

«Ох и ноги».

«Красотка, какая форма после родов, ух».

«Красотка и просто невероятный талант».

«Почему все брюнетки стали блонди? Вы изумительно хороши в новом образе».

«Божественная фигура», – пишут в комментариях.