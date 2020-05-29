"Божественная фигура": Кети Топурия сменила цвет волос и предстала в новом образе
Особое внимание подписчики обратили именно на фигуру артистки
Известная российская певица, солистка группы «А-студио» Кети Топурия на своей социальной страничке в инстаграме опубликовала фотографию, которая привела поклонников в восторг.
На размещённом изображении артистка предстала в обтягивающем платье изумрудного цвета, которое ярко подчёркивает стройность ног.
В частности, именно на фигуру артистки подписчики обратили особое внимание. В подавляющем большинстве под соответствующим изображением располагаются восторженные комментарии. Многие обращают внимание на тот факт, насколько быстро артистке удалось «вернуть себя в форму» после родов, которые состоялись в конце января нынешнего года.
«Крылья, крылья, а главное – ноги».
«Шикарная».
«Красотка».
«Ох и ноги».
«Красотка, какая форма после родов, ух».
«Красотка и просто невероятный талант».
«Почему все брюнетки стали блонди? Вы изумительно хороши в новом образе».
«Божественная фигура», – пишут в комментариях.
Теги: #Знаменитости, #новости звезд
Рубрика: Шоу-бизнес