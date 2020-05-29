Сегодня, в 12:33

"Божественная фигура": Кети Топурия сменила цвет волос и предстала в новом образе

Особое внимание подписчики обратили именно на фигуру артистки

Фото: Instagram

Известная российская певица, солистка группы «А-студио» Кети Топурия на своей социальной страничке в инстаграме опубликовала фотографию, которая привела поклонников в восторг.

На размещённом изображении артистка предстала в обтягивающем платье изумрудного цвета, которое ярко подчёркивает стройность ног.

В частности, именно на фигуру артистки подписчики обратили особое внимание. В подавляющем большинстве под соответствующим изображением располагаются восторженные комментарии. Многие обращают внимание на тот факт, насколько быстро артистке удалось «вернуть себя в форму» после родов, которые состоялись в конце января нынешнего года.

«Крылья, крылья, а главное – ноги».

«Шикарная».

«Красотка».

«Ох и ноги».

«Красотка, какая форма после родов, ух».

«Красотка и просто невероятный талант».

«Почему все брюнетки стали блонди? Вы изумительно хороши в новом образе».

«Божественная фигура», – пишут в комментариях.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

У Елены Батуриной в Австрии остался только один иск от ее брата

Общество 1 день назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 2 дня назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 3 дня назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 3 дня назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Культура и ТВ 44 минуты назад

Любимая женщина Стефановича: У нас была самая красивая история любви

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Просто богиня": звезда Comedy Woman Надежда Сысоева покрасовалась в откровенном купальнике

Культура и ТВ 13 часов назад

Под Красноярском художник закопался в сельском парке и посадил поверх себя сосну

Шоу-бизнес 14 часов назад

"Запасаюсь валидолом": Басков рассказал о надвигающемся стрессе

Шоу-бизнес 15 часов назад

Первая фотосессия: звезда КВН Елена Борщёва, показала, как выглядела в 16 лет

Шоу-бизнес 15 часов назад

"Ножной диагноз": на Рудковскую снова набросились из-за длинных ног, досталось даже Волочковой

Шоу-бизнес 15 часов назад

"Семья": Стас Михайлов показал отдых с дочерью в Италии

Шоу-бизнес 16 часов назад

"Дама без комплексов": Карина Зверева показала соблазнительный бюст в спортивном купальнике

Шоу-бизнес 16 часов назад

Яна Кошкина поделилась горячей фотографией с яхты

Шоу-бизнес 16 часов назад

"Азиза дрожала как осиновый лист": подруга раскрыла пикантные подробности свадьбы звезды

Шоу-бизнес 18 часов назад

"Хочется немного погрустить": Глюкоза удивила фанатов нежным фото

Шоу-бизнес 22 часа назад

"Невероятная жар-птица": Настя Каменских восхитила фанатов огненным образом

Шоу-бизнес 22 часа назад

Бритни Спирс обвинили в нападении на домработницу

Шоу-бизнес 22 часа назад

"С днем рождения, мой друг": Клявер показал архивное фото с Костюшкиным

Шоу-бизнес 23 часа назад

Массивные каблуки и яркий закат: Долина показала фото из Сочи

Шоу-бизнес 1 день назад

"Не белое платье и без фаты!". Модельер рассказал о свадебном наряде Марины Федункив

Шоу-бизнес 1 день назад

"Одеяло сперла?": звезда "Уральских пельменей" вышла голой на балкон

Шоу-бизнес 1 день назад

"Обратная сторона медали": Волочкова показала волдыри после презентации дебютного альбома

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика