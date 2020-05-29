"Запасаюсь валидолом": Басков рассказал о надвигающемся стрессе

Николай Басков стал одним из гостей церемонии конкурса «Новая волна в Сочи». Зрителей по традиции Николай покорял не только своим голосом, но и роскошным костюмом.

– На «Новой волне» я буду отмечать 45-летие, – признался Николай. – Через несколько дней будет большой концерт, где артисты будут петь мои песни. Пока я не волнуюсь, но запасаюсь валидолом. Через несколько дней он мне понадобится.

Присутствующие отметили, что Басков находится в роскошной форме. Выглядит свежим и отдохнувшим. Как оказалось, Николай регулярно устраивает себе отдых.

– Во время пандемии я открыл для себя свою страну, – говорит Николай.

– Россия вообще для туризма – просто невероятная! Меня поразил Алтай. Я до такой степени там перезагрузился, что меня теперь туда тянет. Думаю, каждый год туда буду ездить в эти прекрасные места. Мне надолго не надо. У меня обычно получается отдохнуть каких-то два-три дня. В это время нужно полностью побыть в одиночестве, чтобы накопить силы и потом включиться в работу. Мне необходимо одиночество! Неважно, где: дома или за городом. Главное, чтобы произошла полная перезагрузка.

Впрочем, отдыхает Басков не только в России. Недавно, например, он побывал в Монако в компании Льва Лещенко.

– Мы с ним катались по побережью: с Монако поехали на Сардинию, – объясняет Басков. – Гуляли, катались, веселились. Для меня Лещенко – пример. Я тоже хочу в 79 лет также зажигать, также танцевать и также выпивать!

Я никогда не думал, что обрету в лице Льва Валерьяновича не только наставника, но и друга. Я ему поднимал настроение: веселил, рассказывал анекдоты… Он мне в ответ рассказывал интересные истории из своей жизни. Мы были на одной волне.

Благодаря Лещенко я понял, что нет разницы в возрасте. Это грань стирается, если у человека молодая душа. Я так подружился с Лещенко и его супругой Ириной, что теперь прямо скучаю по ним, когда мы долго не видимся.