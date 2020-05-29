Яна Кошкина поделилась горячей фотографией с яхты

Российская актриса и участница популярного шоу «Однажды в России» Яна Кошкина, которую пресса долгое время называла новой любовницей Гарика Харламова после развода комика с Кристиной Асмус, в эти дни находится в отпуске. Это можно понять по публикациям на страничке артистки в социальной сети Instagram.

К примеру, не так давно Кошкина делилась с поклонниками информацией о том, что за время отпуска ни разу не красилась, а потому начала снова превращаться из жгучей брюнетки в соблазнительную блондинку. А теперь знаменитость, похоже, путешествует на яхте или в круизе. По крайней мере такой вывод приходит после её недавнего поста, в котором она пожаловалась на укачивание.

Артистка опубликовала на своей страничке снимок, на котором позирует в каюте корабля или яхты, сидя на диване в роскошном белом платье. В этом же посте она рассказала о том, что решила выйти в море, несмотря на штормовое предупреждение.