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Яна Кошкина поделилась горячей фотографией с яхты

Актриса рассказала о том, что решила выйти в море, несмотря на штормовое предупреждение

Фото: Instagram

Российская актриса и участница популярного шоу «Однажды в России» Яна Кошкина, которую пресса долгое время называла новой любовницей Гарика Харламова после развода комика с Кристиной Асмус, в эти дни находится в отпуске. Это можно понять по публикациям на страничке артистки в социальной сети Instagram.

К примеру, не так давно Кошкина делилась с поклонниками информацией о том, что за время отпуска ни разу не красилась, а потому начала снова превращаться из жгучей брюнетки в соблазнительную блондинку. А теперь знаменитость, похоже, путешествует на яхте или в круизе. По крайней мере такой вывод приходит после её недавнего поста, в котором она пожаловалась на укачивание.

Артистка опубликовала на своей страничке снимок, на котором позирует в каюте корабля или яхты, сидя на диване в роскошном белом платье. В этом же посте она рассказала о том, что решила выйти в море, несмотря на штормовое предупреждение.

«Штормовое предупреждение, но мы отчаянные, а потому пошли. Таблетки от укачивания не пила. Посмотрим, что будет», – пишет она.

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