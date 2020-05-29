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"Хочется немного погрустить": Глюкоза удивила фанатов нежным фото

Многим поклонникам певицы оно показалось настоящим откровением

Фото: Instagram

Известная российская певица Наталья Ионова, хорошо знакомая широкой публике под сценическим псевдонимом Глюкоза, опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram редкое фото. По её словам, на этом снимке она изображена в том состоянии, в котором поклонники видят её очень редко.

На снимке знаменитость позирует сидя на берегу с распущенными волосами и задумчивым взглядом, что действительно редкость для фанатов, которые привыкли видеть улыбчивую Глюкозу в самых неожиданных обстоятельствах. А столь нежное фото показалось многим настоящим откровением.

При этом сама певица объяснила, что изредка впадает в состояние, в котором ей хочется не веселиться, а, напротив, остановиться, немного подумать и даже погрустить.

«Эта фотография показывает меня здесь такой, какой вы видите редко – очень спокойной и нежной. Ведь я по натуре бунтарь и очень люблю веселиться. Но я Близнец, а потому у меня бывают минуты, когда мне хочется немного погрустить и даже покопаться в себе. Это лето многое оставит навсегда в моём сердце», – написала артистка и напомнила своим подписчикам, что «Instagram – это всего лишь фасад и образ».

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