"Хочется немного погрустить": Глюкоза удивила фанатов нежным фото

Известная российская певица Наталья Ионова, хорошо знакомая широкой публике под сценическим псевдонимом Глюкоза, опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram редкое фото. По её словам, на этом снимке она изображена в том состоянии, в котором поклонники видят её очень редко.

На снимке знаменитость позирует сидя на берегу с распущенными волосами и задумчивым взглядом, что действительно редкость для фанатов, которые привыкли видеть улыбчивую Глюкозу в самых неожиданных обстоятельствах. А столь нежное фото показалось многим настоящим откровением.