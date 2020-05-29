"Семья": Стас Михайлов показал отдых с дочерью в Италии

Известный российский певец Стас Михайлов, как и многие его коллеги, предпочитает проводить август на отдыхе – месяц перед традиционным осенним «чёсом». Причём, судя по публикациям артиста в социальных сетях, в этом году он отдыхает с семьёй в Европе.

Примечательно, что ограничиваться одним местом для отдыха семейство Михайлова не стало. Фотографии на страничке музыканта в социальной сети Instagram постоянно меняют теги. Корсика, Сен-Тропе, Барселона – вот лишь немногие из тех мест, в которых артист успел побывать со своими близкими за последнюю неделю. А сейчас, судя по всему, Стас Михайлов осел на Итальянской Ривьере в Портофино, откуда и опубликовал свежее фото.