"Семья": Стас Михайлов показал отдых с дочерью в Италии
На новом кадре исполнитель выглядит вполне счастливым
Известный российский певец Стас Михайлов, как и многие его коллеги, предпочитает проводить август на отдыхе – месяц перед традиционным осенним «чёсом». Причём, судя по публикациям артиста в социальных сетях, в этом году он отдыхает с семьёй в Европе.
Примечательно, что ограничиваться одним местом для отдыха семейство Михайлова не стало. Фотографии на страничке музыканта в социальной сети Instagram постоянно меняют теги. Корсика, Сен-Тропе, Барселона – вот лишь немногие из тех мест, в которых артист успел побывать со своими близкими за последнюю неделю. А сейчас, судя по всему, Стас Михайлов осел на Итальянской Ривьере в Портофино, откуда и опубликовал свежее фото.
На новом кадре исполнитель катается на лодке в компании 12-летней дочери Иваны и выглядит вполне счастливым, собственно, как и поётся в его песнях.
«Лето 2021, семья», – коротко подписал артист это фото.
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Рубрика: Шоу-бизнес