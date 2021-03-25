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"С днем рождения, мой друг": Клявер показал архивное фото с Костюшкиным

Пост сопровождается большой поздравительной речью

Фото: Instagram

Сегодня, 20 августа, знаменитый российский артист Стас Костюшкин празднует свой юбилей – ему исполнилось 50 лет. В своем инстаграме певец опубликовал фотографию с праздничным тортом, которую лаконично подписал: «Ну, понеслась!».

Популярность на российской сцене Костюшкин получил во многом благодаря успеху группы «Чай вдвоем», где он выступал в дуэте с Денисом Клявером. Впоследствии каждый из участников группой пошел по сольному пути, однако крепкие дружеские отношения, судя по всему, сохраняются до сих пор. Денис Клявер был одним из первых, кто поздравил Костюшкина с юбилеем – в своей социальной сети инстаграм он опубликовал совместную фотографию из далекого 1996 года, на которой позируют начинающие артисты. Пост сопровождается большой поздравительной речью.

В комментариях к посту подписчики Дениса Клявера присоединяются к поздравлениям, а также оказывают знаки уважения культовой группе двухтысячных – группе «Чай вдвоем».

«Мой любимый дуэт! Счастлива, что когда-то побывала на вашем концерте, это такой драйв!»;

«Топ фото»;

«Классные мальчишки, будьте здоровы! Стас, с днём рождения!»;

«Какие юные! Стаса с днем рождения!»;

«Ура, с юбилеем! Ребят, мы выросли на ваших песнях!», - пишут поклонники.

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