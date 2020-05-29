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Первая фотосессия: звезда КВН Елена Борщёва, показала, как выглядела в 16 лет

Фотографировалась будущая артистка с подружкой в квартире на окраине Нальчика

Фото: Instagram

Так Елена выглядит сегодня

Российская актриса, звезда КВН и шоу Comedy Woman Елена Борщёва относится к числу тех знаменитостей, кого ни на минуту не покидает чувство юмора и самоирония. Так, артистка охотно делится с подписчиками фотографиями из обыденной жизни, даже не пытаясь как-то приукрасить свою внешность.

Именно за эту особенность многие поклонники так её любят. К примеру, совсем недавно Елена Хульевна Санта-Мария Герра (именно под таким псевдонимом актриса выступает во многих шоу) опубликовала фото в купальнике во время отдыха на берегу реки. Причём, комментарии отдельных хейтеров, писавших, что у неё «мужская фигура», её явно не смущают. Да и чего смущаться, если, как справедливо отметили другие подписчики, артистка обладает замечательной стройной фигурой, которой позавидуют многие.

Те, кто помнят Елену Борщеву ещё по годам её выступления в КВН, пожалуй, неоднократно задавались вопросом о том, всегда ли знаменитость имела столь забавную, почти мультяшную внешность. Частично ответить на этот вопрос недавно решилась сама артистка, показав архивные фото из юности. Она опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок, на котором запечатлёна ещё в школьные годы. По словам Елены Борщёвой, это фото было сделано во время её первой фотосессии.

«Моя первая фотосессия, мне здесь лет 16-17. Причёсывалась и красилась сама, а фотографировались с подружкой в квартире на окраине Нальчика», – гласит подпись актрисы под этой публикацией.

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