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"Одеяло сперла?": звезда "Уральских пельменей" вышла голой на балкон

Известная актриса популярного юмористического шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева с юмором ответила подписчикам, упрекнувших ее за примерку роскошного платья от Valentino стоимостью более четверти миллионов рублей.

Фото: Instagram

Известная актриса популярного юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева, похоже, уже отошла от перепалки с подписчиками, упрекнувших ее за примерку роскошного платья от Valentino стоимостью более четверти миллионов рублей.

Судя по всему, этот конфуз оставил свой отпечаток, иначе как объяснить то, что в новой серии снимков, опубликованных на страничке звезды в социальной сети Instagram, от платья она решила отказаться полностью. В результате Юрьева вышла на балкон голой, впрочем, все пикантные детали артистка предусмотрительно скрыла, завернувшись в белоснежное одеяло. Причем, она опубликовала сразу целую серию таких художественных снимков и даже попросила поклонников помочь ей определиться с выбором лучших.

«Мне кажется, эти картинки – произведение искусства. Вот только не могу определиться, цветные или черно-белые. Помогите, пишите в комментариях», - обратилась она к подписчикам в подписи к посту.

В комментариях поклонники актрисы сразу же отметили, что фотографии действительно выглядят роскошно, причем, вне зависимости от того, в цветном или черно-белом формате они представлены. При этом многие из них не упустили шанса пошутить, а некоторые, и вовсе, отметили, что не могут разобрать, из чего сделан «наряд» артистки: из покрывала, одеяла или все-таки это такое платье.

«Шикарно и глубоко», «Роскошно», «Прекрасные снимки», «Одеяло сперла?», «Это простынь, одеяло или платье?» - пишут в комментариях пользователи.

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