"Обратная сторона медали": Волочкова показала волдыри после презентации дебютного альбома
Балерина пожаловалась, что ей впервые пришлось танцевать на шпильках 15 см
Не так давно известная российская балерина Анастасия Волочкова решила попробовать свои силы в новом творческом амплуа и стала певицей. Артистка даже успела организовать презентацию своего первого альбома, фотографии с этого мероприятия позднее появились в лентах многих отечественных знаменитостей.
Сама же Волочкова при этом называет премьеру успешной, однако напоминает, что у любого успеха есть и «обратная сторона медали». В ее случае это оказались мозоли и волдыри на ногах после длительного выступления на сцене.
На своей страничке в социальной сети Instagram знаменитость опубликовала серию снимков, на которых и показала, чем для ее ног обернулась столь успешная презентация альбома. Впрочем, своего удовлетворения от результата артистка не скрывает, на раны однажды заживут.
«Презентация моего альбома прошла хорошо. А обратная сторона медали на двух других фотографиях. Я даже в пуантах меньше стирала стопы. Но я очень терпеливая, просто танцевать в туфлях на шпильке 15 сантиметров мне пришлось впервые», - гласит подпись балерины под этим постом.
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Рубрика: Шоу-бизнес