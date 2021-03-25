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"Обратная сторона медали": Волочкова показала волдыри после презентации дебютного альбома

Балерина пожаловалась, что ей впервые пришлось танцевать на шпильках 15 см

Фото: Instagram

Не так давно известная российская балерина Анастасия Волочкова решила попробовать свои силы в новом творческом амплуа и стала певицей. Артистка даже успела организовать презентацию своего первого альбома, фотографии с этого мероприятия позднее появились в лентах многих отечественных знаменитостей.

Сама же Волочкова при этом называет премьеру успешной, однако напоминает, что у любого успеха есть и «обратная сторона медали». В ее случае это оказались мозоли и волдыри на ногах после длительного выступления на сцене.

На своей страничке в социальной сети Instagram знаменитость опубликовала серию снимков, на которых и показала, чем для ее ног обернулась столь успешная презентация альбома. Впрочем, своего удовлетворения от результата артистка не скрывает, на раны однажды заживут.

Фото: Instagram

«Презентация моего альбома прошла хорошо. А обратная сторона медали на двух других фотографиях. Я даже в пуантах меньше стирала стопы. Но я очень терпеливая, просто танцевать в туфлях на шпильке 15 сантиметров мне пришлось впервые», - гласит подпись балерины под этим постом.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Теги: #Волочкова

Рубрика: Шоу-бизнес

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