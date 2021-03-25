"Обратная сторона медали": Волочкова показала волдыри после презентации дебютного альбома

Не так давно известная российская балерина Анастасия Волочкова решила попробовать свои силы в новом творческом амплуа и стала певицей. Артистка даже успела организовать презентацию своего первого альбома, фотографии с этого мероприятия позднее появились в лентах многих отечественных знаменитостей.

Сама же Волочкова при этом называет премьеру успешной, однако напоминает, что у любого успеха есть и «обратная сторона медали». В ее случае это оказались мозоли и волдыри на ногах после длительного выступления на сцене.

На своей страничке в социальной сети Instagram знаменитость опубликовала серию снимков, на которых и показала, чем для ее ног обернулась столь успешная презентация альбома. Впрочем, своего удовлетворения от результата артистка не скрывает, на раны однажды заживут.