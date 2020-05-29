Сегодня, в 22:26

"Ножной диагноз": на Рудковскую снова набросились из-за длинных ног, досталось даже Волочковой

Пользователи подозревают, что знаменитость специально выбирает ракурс так, чтобы её ноги казались длиннее

Фото: Instagram

Продюсер Яна Рудковская, кажется, уже давно привыкла к нападкам критиков, которые подозревают её в чрезмерном злоупотреблении «длиной» своих ног. Дело в том, что на многих фотографиях Рудковской её ноги выглядят неестественно длинными, а потому пользователи подозревают, что знаменитость либо перебарщивает с «фотошопом», либо специально выбирает ракурс так, чтобы её ноги казались длиннее.

Несмотря на это, продюсер продолжает радовать подписчиков фотографиями, раз за разом выставляя напоказ роскошные длинные ноги.

Вот только реально ли они выглядят именно так? Этим вопросом продолжают задаваться многие поклонники, а недавняя публикация на страничке Рудковской в Instagram, к которой она прикрепила два фото с очередной демонстрацией длинных ног, и вовсе, вызвала шквал негативных эмоций. Причём, в комментариях продюсера нередко сравнивают с балериной Анастасией Волочковой, которая везде и всюду любит демонстрировать шпагат.

  • «А что крутого то. Ноги зачем так выпячивать?».
  • «Второе фото странное… как будто нога из другой оперы прилетела».
  • «А в реальности ноги по-другому смотрятся, не такие длинные».
  • «В реальной жизни видел Рудковскую, да там действительно комплекс с детства из-за коротких ножек, но сейчас благодаря славе и деньгам ей плевать на все».
  • «Как вы, "VIPы», уже задолбали с вашими фотошопами. Кого вы обманываете? Самих себя?»
  • «Не понятно, для чего ноги выпячивать. Волочкова выпячивает, и вы».
  • «Яна, вы шикарно выглядите, уверенна, умна невероятно, но слишком много ног, как шпагаты Волочковой».
  • «Не люблю Рудковскую! Какая-то она фальшивая и неискренняя».
  • «Снова ноги фотошопом вытянула парикмахерша из Кукуева. Не зря говорят: можно девушку вывезти из деревни, но деревню из девушки – никогда».
  • «Ножной диагноз! Реально болезнь, кроме ног видимо ничего больше», – пишут критики.
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

У Елены Батуриной в Австрии остался только один иск от ее брата

Общество 1 день назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 2 дня назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 2 дня назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 3 дня назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Шоу-бизнес 35 минут назад

"Запасаюсь валидолом": Басков рассказал о надвигающемся стрессе

Шоу-бизнес 1 час назад

Первая фотосессия: звезда КВН Елена Борщёва, показала, как выглядела в 16 лет

Шоу-бизнес 1 час назад

"Семья": Стас Михайлов показал отдых с дочерью в Италии

Шоу-бизнес 1 час назад

"Дама без комплексов": Карина Зверева показала соблазнительный бюст в спортивном купальнике

Шоу-бизнес 2 часа назад

Яна Кошкина поделилась горячей фотографией с яхты

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Азиза дрожала как осиновый лист": подруга раскрыла пикантные подробности свадьбы звезды

Шоу-бизнес 3 часа назад

"Хочется немного погрустить": Глюкоза удивила фанатов нежным фото

Шоу-бизнес 8 часов назад

"Невероятная жар-птица": Настя Каменских восхитила фанатов огненным образом

Шоу-бизнес 8 часов назад

Бритни Спирс обвинили в нападении на домработницу

Шоу-бизнес 8 часов назад

"С днем рождения, мой друг": Клявер показал архивное фото с Костюшкиным

Шоу-бизнес 9 часов назад

Массивные каблуки и яркий закат: Долина показала фото из Сочи

Шоу-бизнес 9 часов назад

"Не белое платье и без фаты!". Модельер рассказал о свадебном наряде Марины Федункив

Шоу-бизнес 9 часов назад

"Одеяло сперла?": звезда "Уральских пельменей" вышла голой на балкон

Шоу-бизнес 11 часов назад

"Обратная сторона медали": Волочкова показала волдыри после презентации дебютного альбома

Шоу-бизнес 11 часов назад

"Генетика": Кристина Асмус показала младшую сестру

Шоу-бизнес 15 часов назад

«Безбородова не избежит наказания!» Адвокат дал прогноз по делу об избиении сына Стаса Пьехи.

Культура и ТВ 1 день назад

Куда пойти на выходные 20-22 августа

Культура и ТВ 1 день назад

"Лицемерный плач Ярославны при гонораре 65 млн за корпоратив": коллеги раскритиковали Земфиру за жалобы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика