"Ножной диагноз": на Рудковскую снова набросились из-за длинных ног, досталось даже Волочковой
Пользователи подозревают, что знаменитость специально выбирает ракурс так, чтобы её ноги казались длиннее
Продюсер Яна Рудковская, кажется, уже давно привыкла к нападкам критиков, которые подозревают её в чрезмерном злоупотреблении «длиной» своих ног. Дело в том, что на многих фотографиях Рудковской её ноги выглядят неестественно длинными, а потому пользователи подозревают, что знаменитость либо перебарщивает с «фотошопом», либо специально выбирает ракурс так, чтобы её ноги казались длиннее.
Несмотря на это, продюсер продолжает радовать подписчиков фотографиями, раз за разом выставляя напоказ роскошные длинные ноги.
Вот только реально ли они выглядят именно так? Этим вопросом продолжают задаваться многие поклонники, а недавняя публикация на страничке Рудковской в Instagram, к которой она прикрепила два фото с очередной демонстрацией длинных ног, и вовсе, вызвала шквал негативных эмоций. Причём, в комментариях продюсера нередко сравнивают с балериной Анастасией Волочковой, которая везде и всюду любит демонстрировать шпагат.
- «А что крутого то. Ноги зачем так выпячивать?».
- «Второе фото странное… как будто нога из другой оперы прилетела».
- «А в реальности ноги по-другому смотрятся, не такие длинные».
- «В реальной жизни видел Рудковскую, да там действительно комплекс с детства из-за коротких ножек, но сейчас благодаря славе и деньгам ей плевать на все».
- «Как вы, "VIPы», уже задолбали с вашими фотошопами. Кого вы обманываете? Самих себя?»
- «Не понятно, для чего ноги выпячивать. Волочкова выпячивает, и вы».
- «Яна, вы шикарно выглядите, уверенна, умна невероятно, но слишком много ног, как шпагаты Волочковой».
- «Не люблю Рудковскую! Какая-то она фальшивая и неискренняя».
- «Снова ноги фотошопом вытянула парикмахерша из Кукуева. Не зря говорят: можно девушку вывезти из деревни, но деревню из девушки – никогда».
- «Ножной диагноз! Реально болезнь, кроме ног видимо ничего больше», – пишут критики.
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Рубрика: Шоу-бизнес