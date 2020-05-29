"Ножной диагноз": на Рудковскую снова набросились из-за длинных ног, досталось даже Волочковой

Продюсер Яна Рудковская, кажется, уже давно привыкла к нападкам критиков, которые подозревают её в чрезмерном злоупотреблении «длиной» своих ног. Дело в том, что на многих фотографиях Рудковской её ноги выглядят неестественно длинными, а потому пользователи подозревают, что знаменитость либо перебарщивает с «фотошопом», либо специально выбирает ракурс так, чтобы её ноги казались длиннее.

Несмотря на это, продюсер продолжает радовать подписчиков фотографиями, раз за разом выставляя напоказ роскошные длинные ноги.