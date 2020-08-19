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"Невероятная жар-птица": Настя Каменских восхитила фанатов огненным образом

Знаменитость предстала перед подписчиками в огненном образе с ярким макияжем и волосами, собранными в пучок

Фото: Instagram

Известная украинская певица Настя Каменских опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новое фото. На этом снимке знаменитость предстала перед подписчиками в огненном образе с ярким макияжем и волосами, собранными в пучок.

Как оказалось, этим постом исполнительница решила анонсировать новый сезон программы «Жизнь известных людей».

«Каждый летний день не обходится без новых проектов и сюрпризов для вас. Вот какие яркие и солнечные кадры ожидают вас в новом промо для пятого сезона программы. Делюсь первыми фото», - гласит подпись звезды под этой публикацией.

Поклонники в комментариях тут же оставили в адрес Насти Каменских массу комментариев, отметив, что в этом образе она выглядит просто обворожительно.

«Вау, супер», «Фото огонь», «Шикарная Анастасия», «Невероятная жар-птица», «Просто красотка», - пишут подписчики.

Фото: Instagram
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