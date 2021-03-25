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"Не белое платье и без фаты!". Модельер рассказал о свадебном наряде Марины Федункив

Торжество пройдёт в день 50-летия актрисы, 27 августа.

Фото: Пресс-служба телеканала «Суббота!»

22 августа на телеканале «Суббота» выйдет специальный выпуск реалити «Скажи платью «Да!»», в котором наряд на собственную свадьбу будет подбирать телеведущая и актриса Марина Федункив. Sobesednik.ru удалось выяснить до эфира, в каком наряде звезда хочет появиться на своем торжестве.

 Марина Федункив и ее возлюбленный, итальянец Стефано Маджи тайно зарегистрировали брак в одном из столичных МФЦ еще весной. Но из-за коронавирусных ограничений свадьбу сыграть не удалось. Поэтому торжество отложили. Недавно стало известно, что оно состоится в день 50-летия Марины, 27 августа. С выбором наряда Федункив поможет ведущий проекта «Скажи платью «Да!»», Бичолла Тетрадзе.

- Я с нетерпением ждал этой встречи, - делится Бичолла. – Марина – личность и к таким людям нужен особый подход. Она сказала мне, что хочет платье строгого силуэта и не белого цвета. А еще, она не желает надевать фату. А ведь фата добавляет торжественность и сказочность моменту!

Фото: Пресс-служба телеканала «Суббота!»
Бичолла Тетрадзе

Бичолла Тетрадзе — модельер и звездный стилист. Он одевает Светлану Лободу, Ивана Дорна, Кети Топурию, Александра Ревву, шил свадебное платье для украинской певицы Джамалы и других звезд. В реалити «Скажи платью «Да!»» Марина придет со своими коллегами по музыкальной группе Лорой, Светой и Кариной. Они оценят наряды, которые предложит Бичолла и помогут подруге с выбором. Свадьба Марины Федункив будет показана в начале сентября на телеканале «Пятница!» в рамках специального выпуска реалити «Четыре свадьбы».

Рубрика: Шоу-бизнес

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