"Не белое платье и без фаты!". Модельер рассказал о свадебном наряде Марины Федункив

22 августа на телеканале «Суббота» выйдет специальный выпуск реалити «Скажи платью «Да!»», в котором наряд на собственную свадьбу будет подбирать телеведущая и актриса Марина Федункив. Sobesednik.ru удалось выяснить до эфира, в каком наряде звезда хочет появиться на своем торжестве.

Марина Федункив и ее возлюбленный, итальянец Стефано Маджи тайно зарегистрировали брак в одном из столичных МФЦ еще весной. Но из-за коронавирусных ограничений свадьбу сыграть не удалось. Поэтому торжество отложили. Недавно стало известно, что оно состоится в день 50-летия Марины, 27 августа. С выбором наряда Федункив поможет ведущий проекта «Скажи платью «Да!»», Бичолла Тетрадзе.

- Я с нетерпением ждал этой встречи, - делится Бичолла. – Марина – личность и к таким людям нужен особый подход. Она сказала мне, что хочет платье строгого силуэта и не белого цвета. А еще, она не желает надевать фату. А ведь фата добавляет торжественность и сказочность моменту!