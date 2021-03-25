Массивные каблуки и яркий закат: Долина показала фото из Сочи

Известная российская певица Лариса Долина в последнее время переживает новый расцвет своей карьеры и популярности. Во многом, этим обстоятельствам артистка обязана своему участию в шоу «Маска», где ее образ «Олень» стал победителем, удивив многих не только интригой, но и принципиально новым прочтением удивительных вокальных данных, которыми, безусловно, обладает Лариса Александровна.

Сейчас же артистка отправилась в Сочи, где проходит фестиваль «Новая Волна». Добравшись до летней столицы страны, певица тем же вечером опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram весьма атмосферный снимок. На этом фото артистка позирует на белоснежном балконе на фоне яркого морского заката. Не менее интересным выглядит и образ знаменитости, выбранный для этого вечера: весьма экстравагантный свободный наряд в серых тонах с сочетанием огненной алого, а также босоножки на платформе с массивными каблуками. Причем, программа на вечер у Ларисы Александровны выдалась весьма насыщенной, о чем можно понять из ее поста.

«Еду в «ВВС Джаз-клаб» на концерт, откуда сразу же на after-party по случаю открытия «Новой Волны». Надеюсь увидеться с коллегами и послушать хорошую музыку. Вечер должен получиться ярким и красивым. Хочу получить от него максимум позитива», - написала исполнительница.