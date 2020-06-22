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"Генетика": Кристина Асмус показала младшую сестру

Известная российская актриса Кристина Асмус накануне удивила поклонников публикацией фото, на котором позирует вместе с девушкой, очень похожей на нее саму. Как выяснилось позднее, это младшая сестра артистки Карина.

Фото: Instagram

"Мой самый близкий друг, мастер спорта по спортивной гимнастике, каскадер и фитнес-тренер. И вот она уже во второй раз выступает в роли моего дублера. Впервые это было в «Чемпионах», где я играла Светлану Хоркину, а теперь в фильме «Булки»", - пишет актриса.

При этом Асмус добавила, что если в первом случае все было запланировано и известно заранее, то участие Карины в съемках «Булок» стало неожиданностью даже для нее.

"Мы вместе отправились на Шри-Ланку. Я - работать, а она просто за компанию с ребенком, плюс помочь мне с дочкой. Но на одной из съемок я ей звоню, что было решено снять сложный эпизод на мопеде, и Карина согласилась", - добавила знаменитость.

Но наибольшую интригу Асмус раскрыла позднее, отметив, что Карина является ее младшей сестрой, поскольку младше ее на 3 года. "Генетика", - коротко резюмировала артистка.

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