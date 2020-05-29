"Дама без комплексов": Карина Зверева показала соблазнительный бюст в спортивном купальнике

Российская актриса, танцовщица, модель и участница популярного шоу «Однажды в России» Карина Зверева относится к числу тех звезд, кто часто радует поклонников видео и фотоматериалами, демонстрируя на них свою соблазнительную фигуру практически без ограничений. Отдельные посты Зверевой в социальной сети Instagram в буквальном смысле сводят поклонников с ума.

В этот раз артистка решила пойти еще дальше. Она опубликовала короткое видео, в котором продемонстрировала свою внешность без фильтров и макияжа. Кроме того, на этих кадрах знаменитость позирует на пляже в спортивном купальнике, а ракурс съемки оказался таким, что подписчики могут разглядеть все детали соблазнительного бюста артистки.