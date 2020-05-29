"Я ей сделал предложение на третий месяц" Дава наконец-то рассказал, почему у них не получилось с Бузовой

Известный блогер, которого до сих пор называют бывшим парнем Бузовой, дал интервью Иде Галич, где откровенно рассказал, почему они расстались с Ольгой.

Давид рассказал, что за время блогерства он успел накопить столько денег и выгодно инвестировать их в недвижимость и криптовалюты, что может бросить работать прямо сейчас.

А на вопрос, почему они расстались с Ольгой Бузовой, сдержанно ответил: "Мы не подошли друг другу характерами, это бывает".

- Вначале отношений такое бывает, когда влюбленность и страсть и так далее... - сказал он в интервью. - А потом со временем появляются моменты, которые тебя напрягают или, может быть, девушку твою напрягают. И в определенный момент ты понимаешь: к сожалению, не по пути.