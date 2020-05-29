"Я ей сделал предложение на третий месяц" Дава наконец-то рассказал, почему у них не получилось с Бузовой
Блогер дал откровенное интервью и поделился подробностями неудавшегося романа
Известный блогер, которого до сих пор называют бывшим парнем Бузовой, дал интервью Иде Галич, где откровенно рассказал, почему они расстались с Ольгой.
Давид рассказал, что за время блогерства он успел накопить столько денег и выгодно инвестировать их в недвижимость и криптовалюты, что может бросить работать прямо сейчас.
А на вопрос, почему они расстались с Ольгой Бузовой, сдержанно ответил: "Мы не подошли друг другу характерами, это бывает".
- Вначале отношений такое бывает, когда влюбленность и страсть и так далее... - сказал он в интервью. - А потом со временем появляются моменты, которые тебя напрягают или, может быть, девушку твою напрягают. И в определенный момент ты понимаешь: к сожалению, не по пути.
Дава признался, что был сильно влюблен в Ольгу и в первые месяцы ему "башню сносило".
- Я ей сделал предложение на третий месяц. Ну, типа, я сделал предложение в первый раз в своей жизни. Я всегда это представлял - все, раз и навсегда... И я боролся за эти отношения, я делал все, что в моих силах. Никто этого не знал, никто ж не знает о проблемах и так далее.
Давид вспомнил, как ему было тяжело, когда он сделал предложение Бузовой, и они были вместе, но через какое-то время он понял, что у них ничего не получится. "Это, конечно, страшно" - признался певец.
В определенный момент он понял, что они с Олей разные люди и решил не мучить ни себя, ни ее, выдохнуть и закончить отношения.
Дава рассказал, что в первые месяцы был ослеплен любовью и подарил Ольге маленький ключ. На третий месяц он подарил ей поездку в Рим и там организовал романтический квест по всему городу. В конце дня Давида в шутку похитили, и ей нужно было найти любимого. Манукян организовал вечер со свечами, скрипачем в самом шикарном отеле и подарил Ольге дорогое кольцо Тиффани. А тем самым ключом она открыла шкатулку, в которой лежала записка "Выходи за меня!".
Вспоминая об этом, Давид до сих пор смахивает грустную слезу. По его словам, Ольга не спешила выходить замуж и всячески откладывала церемонию.
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