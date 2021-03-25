"Сознание лоха" Собчак намекнула на дремучесть сознания Галкина
Телеведущая уверена: все, кто увидел экскременты в скандальном памятнике, не замечают г...на в себе
Ксения неосознанно оскорбила Максима Галкина
Любительница пропиариться на громких темах Ксения Собчак жестко высказалась в адрес тех, кто раскритиковал скандальный памятник в виде 12-метрового куска глины в Центре Москвы. По мнению телеведущей, красота - в глазах смотрящего. И настоящие ценители прекрасного ( как, например, сама Ксения) усмотрели в бесформенной куче крутейший арт-объект, а не "ужас", "позор" и "деградацию", как пишут в пабликах.
- Если ты вокруг видишь г...но, и во всем видишь г...но, и во всех видишь г...но, то это проблема явно имеет какое-то отношение к тебе, - написала Собчак в своем посте в Инстаграм.
Ксения имела ввиду дремучесть сознания широких масс, которые ничего не смыслят в искусстве, да и вообще видят вокруг экскременты только потому, что эти экскременты есть в них самих.
- А не видят они своё сознание лоха, или, если мягче, «ненасмотренного человека». Когда всё, что непонятно, всё, что мало изучено, надо тут же облить помоями и с ними же сравнить. И казалось бы, причём тут политика и власти? А при том, что это показатель, вот это вот восприятие современного искусства - показатель того, что наши широкие народные массы заслуживают своих правителей.
Осознанно или нет, но своим жестким высказыванием Ксения оскорбила Максима Галкина, который совсем недавно записал видео, сравнив скульптуру Урса Фишера с 12-метровой стопки не очень аккуратного дерьма.
_ Это кошмар! - сказал Галкин, заметив, что сам он ничего не понимает в современном искусстве и никого не хотел задеть своим сравнением.
Ксения же гневно отреагировала на подобные высказывания. По ее мнению, люди, которые не хотят вникать в новые тенденции искусства, имеют "дремучее сознание".
- Вензеля на гипсокартоне, французский замок в русской деревне, шутки про тёщу, голубой огонёк с оливье и вот это вот всё. И правители начинают потакать этому вкусу, а не развивать его, зачем еще и этим вызывать хейт, если можно «дёшево» нравиться? Но нет. Эстетическая эволюция сознания идет крайне тяжело. Так что не на нашем веку, видимо…
"И тут я понял - это про меня!"
Увидев неоднозначный выпад со стороны Собчак, Галкин не остался в стороне и записал для нее ответное видео.
- Ксения Собчак вскочила на подножку трамвая и на ночь глядя разродилась постом, в котором рассказала, что мы все — лохи ненасмотренные. Широкие народные массы, ничего не понимаем в современном искусстве, потому что вот такие мы отсталые: любим салат оливье, “Голубой огонек”, анекдоты про тещу и французские замки в русской деревне. Тут я понял: это про меня, — сказал пародист.
Затем Галкин сообщил, что он не отрицает современное искусство, но по его мнению, оно должно быть красивым. И в качестве образцов продемонстрировал великолепные скульптуры в своем собственном саду. Также Галкин посетовал, что в России есть много хороших недооцененных скульпторов, о которых никто не знает.
- Современное искусство должно быть талантливым. Я вам говорю, что это произведение бездарное, - заключил Галкин.
В поддержку мнения Галкина высказались Ирина Хакамада и Виктория Боня. Последняя заметила, что не собирается любоваться тем, что ей не нравится, даже если кто-то считает это "крутым шедевром".
- Есть талантливое современное искусство и к нему тянется глаз, отзывается сердце, а есть фекалии из железа, пластика которые нам упорно выдают за шедевры. Думаю, Микеланджело испытал бы испанский стыд за художника Урса Фишера, который создал скульптуру «случайно» разминая глину в руках. Может я и не насмотрена современным искусством, спорить не буду, но на то г..но, что мы обсуждаем сегодня ни за какие деньги я смотреть не буду.
Теги: #Собчак, #Галкин, #Большая глина
Рубрика: Шоу-бизнес