"Сознание лоха" Собчак намекнула на дремучесть сознания Галкина

Ксения неосознанно оскорбила Максима Галкина

Любительница пропиариться на громких темах Ксения Собчак жестко высказалась в адрес тех, кто раскритиковал скандальный памятник в виде 12-метрового куска глины в Центре Москвы. По мнению телеведущей, красота - в глазах смотрящего. И настоящие ценители прекрасного ( как, например, сама Ксения) усмотрели в бесформенной куче крутейший арт-объект, а не "ужас", "позор" и "деградацию", как пишут в пабликах.

Если ты вокруг видишь г...но, и во всем видишь г...но, и во всех видишь г...но, то это проблема явно имеет какое-то отношение к тебе, - написала Собчак в своем посте в Инстаграм.

Ксения имела ввиду дремучесть сознания широких масс, которые ничего не смыслят в искусстве, да и вообще видят вокруг экскременты только потому, что эти экскременты есть в них самих.