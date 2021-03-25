Сегодня, в 15:24

"Сознание лоха" Собчак намекнула на дремучесть сознания Галкина

Телеведущая уверена: все, кто увидел экскременты в скандальном памятнике, не замечают г...на в себе

Фото: Instagram/xenia_sobchak

Ксения Анатольевна выступила за "эстетическую эволюцию сознания"

Ксения неосознанно оскорбила Максима Галкина

Любительница пропиариться на громких темах Ксения Собчак жестко высказалась в адрес тех, кто раскритиковал скандальный памятник в виде 12-метрового куска глины в Центре Москвы. По мнению телеведущей, красота - в глазах смотрящего. И настоящие ценители прекрасного ( как, например, сама Ксения) усмотрели в бесформенной куче крутейший арт-объект, а не "ужас", "позор" и "деградацию", как пишут в пабликах.

  • Если ты вокруг видишь г...но, и во всем видишь г...но, и во всех видишь г...но, то это проблема явно имеет какое-то отношение к тебе, - написала Собчак в своем посте в Инстаграм.

Ксения имела ввиду дремучесть сознания широких масс, которые ничего не смыслят в искусстве, да и вообще видят вокруг экскременты только потому, что эти экскременты есть в них самих.

  • А не видят они своё сознание лоха, или, если мягче, «ненасмотренного человека». Когда всё, что непонятно, всё, что мало изучено, надо тут же облить помоями и с ними же сравнить. И казалось бы, причём тут политика и власти? А при том, что это показатель, вот это вот восприятие современного искусства - показатель того, что наши широкие народные массы заслуживают своих правителей.
А не видят они своё сознание лоха,или, если мягче, «ненасмотренного человека». Когда всё, что непонятно, всё, что мало изучено, надо тут же облить помоями и с ними же сравнить. И казалось бы, причём тут политика и власти? А при том, что это показатель, вот это вот восприятие современного искусства - показатель того, что наши широкие народные массы заслуживают своих правителей.
- Ксения Собчак
Фото: Instagram/xenia_sobchak

Осознанно или нет, но своим жестким высказыванием Ксения оскорбила Максима Галкина, который совсем недавно записал видео, сравнив скульптуру Урса Фишера с 12-метровой стопки не очень аккуратного дерьма.

_ Это кошмар! - сказал Галкин, заметив, что сам он ничего не понимает в современном искусстве и никого не хотел задеть своим сравнением.

Ксения же гневно отреагировала на подобные высказывания. По ее мнению, люди, которые не хотят вникать в новые тенденции искусства, имеют "дремучее сознание".

  • Вензеля на гипсокартоне, французский замок в русской деревне, шутки про тёщу, голубой огонёк с оливье и вот это вот всё. И правители начинают потакать этому вкусу, а не развивать его, зачем еще и этим вызывать хейт, если можно «дёшево» нравиться? Но нет. Эстетическая эволюция сознания идет крайне тяжело. Так что не на нашем веку, видимо…
Фото: Instagram/maxgalkinru

"И тут я понял - это про меня!"

Увидев неоднозначный выпад со стороны Собчак, Галкин не остался в стороне и записал для нее ответное видео.

  • Ксения Собчак вскочила на подножку трамвая и на ночь глядя разродилась постом, в котором рассказала, что мы все — лохи ненасмотренные. Широкие народные массы, ничего не понимаем в современном искусстве, потому что вот такие мы отсталые: любим салат оливье, “Голубой огонек”, анекдоты про тещу и французские замки в русской деревне. Тут я понял: это про меня, — сказал пародист.

Затем Галкин сообщил, что он не отрицает современное искусство, но по его мнению, оно должно быть красивым. И в качестве образцов продемонстрировал великолепные скульптуры в своем собственном саду. Также Галкин посетовал, что в России есть много хороших недооцененных скульпторов, о которых никто не знает.

  • Современное искусство должно быть талантливым. Я вам говорю, что это произведение бездарное, - заключил Галкин.
Фото: Instagram/maxgalkinru

В поддержку мнения Галкина высказались Ирина Хакамада и Виктория Боня. Последняя заметила, что не собирается любоваться тем, что ей не нравится, даже если кто-то считает это "крутым шедевром".

  • Есть талантливое современное искусство и к нему тянется глаз, отзывается сердце, а есть фекалии из железа, пластика которые нам упорно выдают за шедевры. Думаю, Микеланджело испытал бы испанский стыд за художника Урса Фишера, который создал скульптуру «случайно» разминая глину в руках. Может я и не насмотрена современным искусством, спорить не буду, но на то г..но, что мы обсуждаем сегодня ни за какие деньги я смотреть не буду.
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 часа назад

У Елены Батуриной в Австрии остался только один иск от ее брата

Общество 2 часа назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 день назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 1 день назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 2 дня назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 6 дней назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Шоу-бизнес 16 минут назад

Звезды в шоке: Никас Сафронов рассказал о недовольстве артистов из-за свадьбы Азизы

Шоу-бизнес 44 минуты назад

Просто конфетка: Азиза официально вышла замуж за молодого итальянца

Шоу-бизнес 1 час назад

"Я ей сделал предложение на третий месяц" Дава наконец-то рассказал, почему у них не получилось с Бузовой

Культура и ТВ 12 часов назад

Михаил Гусман: "Советский Союз развалили западные спецслужбы"

Культура и ТВ 17 часов назад

"Искусство как снег на голову": урбанисты объяснили недовольство москвичей скульптурой "Большая глина 4"

Культура и ТВ 20 часов назад

Сын Владимира Конкина в день юбилея отца: желаю, чтобы папа получил звание Народного артиста

Культура и ТВ 22 часа назад

В турецком издательстве вышел тираж антиутопии Оруэлла "1984" с "Лукашенко" на обложке

Шоу-бизнес 23 часа назад

Мария Погребняк: "Милохин мне как сын, а детям прощают ошибки"

Культура и ТВ 1 день назад

Скандально известную Елену Летучую опять судят

Культура и ТВ 1 день назад

Вызывающая споры скульптура "Большая глина № 4" на Болотной набережной в Москве. Взгляд Sobesednik.ru

Шоу-бизнес 1 день назад

"Новая волна 2021" – как отечественный пармезан

Культура и ТВ 1 день назад

Внук Юрия Никулина: "Дедушка всем раздавал деньги, даже жуликам!"

Шоу-бизнес 1 день назад

"Пигалица какая-то": россияне врезали Юлии Беретте за обвинения МакSим в пиаре на болезни

Шоу-бизнес 1 день назад

Дочь Евгения Осина впервые о материнстве: "Моя малышка будет знать, кем был ее дедушка!"

Культура и ТВ 1 день назад

Кинотеатры будут указывать длительность рекламы и трейлеров перед просмотром фильмов

Шоу-бизнес 1 день назад

Илья Милохин: "Мы снова общаемся с Даней!"

Культура и ТВ 1 день назад

Никас Сафронов сравнил скульптуру в центре Москвы с чизбургером и намерен обратиться в прокуратуру

Шоу-бизнес 1 день назад

Елена Воробей выложила очередной скетч с новым персонажем – еврейкой Софой Рабинович

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика