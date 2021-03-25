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"Пигалица какая-то": россияне врезали Юлии Беретте за обвинения МакSим в пиаре на болезни

Экс-солистка группы "Стрелки"неверит в чудесное выздоровление коллеги по сцене и в то, что она вообще болела COVID-19

Фото: Instagram

Экс-солистка группы «Стрелки», певица Юлия Беретта сомневается в том, что ее коллега МакSим действительно была тяжело больна и чудесным образом выздоровела после нескольких недель в коме и тяжелого состояния. Более того, она обвиняет певицу в обмане и попытке пиариться на столь серьезной теме.

К примеру, как заявляет Беретта, она не просто не верит в чудесное выздоровление коллеги по сцене, но еще и в то, что она вообще болела COVID-19. По ее словам, нет ни одного доказательства того, что Марина Абросимова (реальное имя МакSим – прим.) лежала в медицинском учреждении. Причем, объясняя свою позицию, артистка особо не стесняется в выражениях.

«Как уже тошнит от этой МакSим. Просто надоел этот пиар, казалось бы, достойной исполнительницы на здоровье. Я не могу понять и принять подобные интриги и заигрывания с судьбой. Похоже, что девочка из провинции, однажды вкусившая славы, теперь не может смириться с тем, что она эту славу потеряла», - отмечает Беретта.

Кроме того, экс-солистка «Стрелок» подчеркивает, что в нынешних условиях, в самый разгар пандемии, пиариться можно как угодно, но только не на коронавирусе, от которого многие люди умирают на самом деле, а не устраивают борьбу за жизнь в социальной сети.

«Это инстаграм-шоу с чудесным воскрешением стало возможным лишь в нынешнюю безумную эпоху», - подчеркивает она.

Впрочем, большинство пользователей социальный сетей с мнением Беретты не согласились. Многие отмечают, что знают намного больше о певице МакSим, а вот ее имя слышат впервые, а потому и задаются вполне резонным вопросом: кто на чем и на ком пиарится в данной ситуации. Наконец, нашлись и те, кто упрекнул артистку в зависти к коллеге и ее популярности, попросив ее больше не комментировать здоровье артистов в подобном тоне.

«Сказала певичка, которая сама о себе сейчас и напомнила, лучше бы молчала сошла бы за умную»;

«Пропиарилась за счёт Максим»;

«Сколько желчи и ненависти, у вас есть доказательства, что Максим не болела?»;

«Кажется просто уже все забыли, кто такая Беретта и решила за счёт Максим хайпануть»;

«Пигалица какая-то что еще комментировать будет», - пишут пользователи.

Теги: #Беретта

Рубрика: Шоу-бизнес

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