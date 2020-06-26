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"Новая волна 2021" – как отечественный пармезан

Звёзд вроде много, но есть ощущение, что в сотый раз жуёшь один и тот же продукт

Фото: Global Look Press

19 августа в Сочи стартует очередная, после годичного перерыва, «Новая волна» Игоря Крутого. Без крупных западных артистов и без бомбических сольных концертов. Понятно, что каждый год устраивать концертные сенсации сложно, тем более в пандемию.

Команда Крутого, впрочем, старается держать марку. Например, поддерживает традицию устраивать день премьер. Это что-то сродни кинофестивалям класса «А»: известные артисты соглашаются приберечь свои новые песни именно к «Новой волне». Но для широкого зрителя это скорее не событие, а испытание: народ требует хиты. А ударить сильным сольным концертом не получается: группа «Ленинград» каждый год не рождается. Крутой мог бы удивить, например, Little Big или, прости Господи, Моргенштерном. Но то ли просто не договорились с новыми своенравными законодателями музыкальной моды, то ли этому поколению артистов, рождённых и живущих в интернете, попросту не интересен постсоветский фестивальный формат.

Что же подадут? Шеф приготовил привычные блюда из привычных ингредиентов: Дима Билан, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Сосо Павлиашвили, Ирина Аллегрова, Лев Лещенко, Валерия, Полина Гагарина, Григорий Лепс, «Руки вверх», Ани Лорак, Таисия Повалий, Стас Михайлов, Александр Ревва и так далее… Вся эта до боли знакомая композиция будет отчасти меняться местами, составлять разные мозаики по разным поводам: концерт членов жюри, вечер Билана, вечер Баскова. И вообще пора бы их всех объединить в одну группу под одним названием. Что, кстати, и было сделано, и именно на «Новой волне»: уже и не вспомнить в каком году там появилась группа «Сливки общества», состоящая из топ-поп-персонажей. Но прижилось это только в формате отдельного номера. Отчасти чтобы как-то разнообразить афишу и подачу всё тех же привычных блюд.

Особняком на «Волне 2021» стоит разве что концерт Александра Розенбаума, который выступит перед первым конкурсным днём. Но и он будет в привычном клиповом стиле: разные артисты будут выходить и говорить здравицы в честь Александра Яковлевича. В числе приглашённых – Андрей Макаревич.

Впрочем, последняя допандемийная «Новая волна» тоже не изобиловала сенсациями: юбилейный вечер Варум, юбилейный вечер Павлиашвили – разве что вечер самого Крутого, куда удалось пригласить Наталию Орейро, выглядел отборным.

Конкурс, который команда Игоря Яковлевича по-прежнему ставит во главу угла, лишился Украины. Это произошло впервые: Украина всегда славилась самобытными молодыми артистами, и добрая половина российского шоу-бизнеса сейчас украинцы. Например, певица Maruv – она как раз выступала на «Новой волне» уже после переезда конкурса из Юрмалы в Сочи от своей страны в составе группы The Pringlez (2015 год). Понятно, что приезжать украинцам стало сложнее по политическим причинам: позиция власти по-прежнему состоит в том, что нехорошо ездить в страну, которая в отношении Украины проявила агрессию. И если Maruv, решившая вслед за Лорак, Лободой, Потапом и Настей делать карьеру в том числе в России, обладает ресурсом, чтобы держать это давление, то простым конкурсантам, конечно, сложно. Кстати, одной из главных фигур «Новой волны 2021» станет София Ротару, которая также решила прервать украинское затворничество.

P.S. «Новая волна», в отличие от фестивалей опен-эйр, получила этим летом разрешение на допуск зрителей. Правда, их должно быть не более 50%.

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